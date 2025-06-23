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البرلمان الإيراني يدرس تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Lebanon 24
23-06-2025 | 07:46
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أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن البرلمان بحث خطة لوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى حصول إيران على ضمانات تكفل حياد المنظمة في أدائها.
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وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في كلمته أمام البرلمان: "البرلمان يعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى يتم تقديم ضمانات موضوعية لسلوك مهني وغير مُسيّس من قِبل هذه المؤسسة الدولية".

وأشار إلى أن "إيران، ووفقًا للفتوى الشرعية للقائد الحكيم للثورة، لا تمتلك أي برنامج نحو الاستخدام غير السلمي للطاقة النووية، إلا أن العالم بأسره شاهد كيف أن الوكالة لم تلتزم بأي من تعهداتها وتحولت إلى أداة سياسية تخدم أجندات معينة".

وأكد قاليباف دعم إيران الكامل لرد قواتها المسلحة على العدوان الأميركي، مضيفًا أن "طهران سترفع يدها عن أي مشاركة أميركية في عدوان النظام الصهيوني، طالما استمر دعم واشنطن للعصابة الإجرامية"، مشددا على أن "الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية، هو بمثابة اعتداء مباشر على سيادة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدا أن "التاريخ يشهد أن إيران لا ولن تتسامح مع أي اعتداء على ترابها الوطني".

وفي سياق متصل، قدم نواب في اللبرلمان الايراني مقترحا لمنع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي من دخول ايران. (روسيا اليوم)
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