في هذا التوقيت.. إيران قد تردّ على أميركا

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أفادت وكالة ، الإثنين، نقلا عن مسؤولين، بأن التقديرات في تشير إلى أن الرد على الضربات التي وجهتها لإيران سيأتي خلال يومين.ووفق الوكالة، فقد قال مسؤولان إن التقديرات الأميركية تشير إلى أن قد تنفذ هجمات انتقامية تستهدف القوات الأميركية في قريبا، رغم سعي الولايات المتحدة إلى حل يضمن امتناع عن أي هجوم.وقال أحد المسؤولين، إن الهجوم الانتقامي الإيراني قد يحدث خلال اليوم أو اليومين المقبلين. (سكاي نيوز)