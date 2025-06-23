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عربي-دولي

في هذا التوقيت.. إيران قد تردّ على أميركا

Lebanon 24
23-06-2025 | 10:01
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أفادت وكالة رويترز، الإثنين، نقلا عن مسؤولين، بأن التقديرات في واشنطن تشير إلى أن الرد الإيراني على الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة لإيران سيأتي خلال يومين.
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ووفق الوكالة، فقد قال مسؤولان إن التقديرات الأميركية تشير إلى أن إيران قد تنفذ هجمات انتقامية تستهدف القوات الأميركية في الشرق الأوسط قريبا، رغم سعي الولايات المتحدة إلى حل دبلوماسي يضمن امتناع طهران عن أي هجوم.
 
وقال أحد المسؤولين، إن الهجوم الانتقامي الإيراني قد يحدث خلال اليوم أو اليومين المقبلين. (سكاي نيوز)
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