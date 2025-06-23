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عربي-دولي
الرئيس الإيراني: لن نترك "أي عدوان" من دون رد
Lebanon 24
23-06-2025
|
12:50
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نشر
الرئيس الإيراني
،
مسعود بزشكيان
، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تأكيدا على أن بلاده ليست من بادرت إلى الحرب ولا تسعى إليها، لكنه شدد على أن أي تجاوز أو اعتداء على لن يبقى دون رد.
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وأضاف الرئيس أن "
إيران
ستقف بكل ما تملك من إيمان وعقل وإرادة لحماية أمن شعبها
العزيز
، وأن كل جرح يلحق بوطنهم سيتم الرد عليه بحزم".
وخاطب الرئيس
الإيراني
شعب بلاده قائلا: "يا أبناء الشعب، الله يحمينا ويرعاكم جميعا".
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