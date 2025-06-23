الرئيس الإيراني: لن نترك "أي عدوان" من دون رد

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نشر ، ، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تأكيدا على أن بلاده ليست من بادرت إلى الحرب ولا تسعى إليها، لكنه شدد على أن أي تجاوز أو اعتداء على لن يبقى دون رد.وأضاف الرئيس أن " ستقف بكل ما تملك من إيمان وعقل وإرادة لحماية أمن شعبها ، وأن كل جرح يلحق بوطنهم سيتم الرد عليه بحزم".وخاطب الرئيس شعب بلاده قائلا: "يا أبناء الشعب، الله يحمينا ويرعاكم جميعا".