ماذا حدث بعد دقائق من قصف إيران لقاعدة العديد في قطر؟

كشف موقع "أكسيوس" أن أبلغ أنه لن يرد عسكريا على الضربة التي نفذتها ضد وأن مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية.

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وكتب مراسل "أكسيوس" الصحفي في حسابه على منصة "إكس": "من كواليس المشهد..تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين وإسرائيل بوساطة قطرية وأميركية وفقا لمصادر مطلعة على التفاصيل".

وأضاف: "عقب تنفيذ الهجوم، أرسلت طهران رسالة إلى البيت الأبيض عبر قطر مفادها أنها لن تنفذ أي هجمات إضافية، وفقا لمصدر مطلع بشكل مباشر على الأمر، بدورها، ردّت واشنطن برسالة أكدت فيها أنها لن ترد عسكريا على الهجوم ، وأعربت عن استعدادها لاستئناف المفاوضات مع طهران".



وتابع الصحفي الإسرائيلي: "في ما بعد، تواصلت المحادثات بين وإسرائيل من جهة، وقطر وإيران من جهة أخرى، بهدف الاتفاق على شروط وقف إطلاق النار وتوقيت دخوله حيّز التنفيذ". (روسيا اليوم)