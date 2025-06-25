ستيف ويتكوف: المحادثات بين أميركا وإيران "واعدة"

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قال مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط إن المحادثات بين وإيران “واعدة” وإن تأمل في التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد.وقال ويتكوف في مقابلة مع “إننا نتحدث بالفعل مع بعضنا البعض، ليس فقط بشكل مباشر ولكن أيضا عبر وسطاء. أعتقد أن المحادثات واعدة. ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد ينهض بإيران”.وأضاف “يتعين علينا الآن الجلوس مع الإيرانيين والتوصل إلى اتفاق سلام شامل، وأنا واثق للغاية في أننا سنحقق ذلك”.