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عربي-دولي

ستيف ويتكوف: المحادثات بين أميركا وإيران "واعدة"

Lebanon 24
25-06-2025 | 01:56
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قال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران “واعدة” وإن واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد.
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وقال ويتكوف في مقابلة مع فوكس نيوز “إننا نتحدث بالفعل مع بعضنا البعض، ليس فقط بشكل مباشر ولكن أيضا عبر وسطاء. أعتقد أن المحادثات واعدة. ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد ينهض بإيران”.

وأضاف “يتعين علينا الآن الجلوس مع الإيرانيين والتوصل إلى اتفاق سلام شامل، وأنا واثق للغاية في أننا سنحقق ذلك”.
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