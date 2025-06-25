كلّ صاروخ إيرانيّ سقط في إسرائيل... إليكم ما تسبّب به من أضرار

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أكد موقع "غلوبس" أنّ كلّ صاروخٍ إيراني سقط في والمدن أدى إلى 4000 مطالبة بالتعويض من المستوطنين.وكشف الموقع، في تقرير، أنّ الهجمات الصاروخية من أدت إلى إجلاء نحو 18 ألف إسرائيلي خلال 10 أيام، انتقل 12 ألفاً منهم إلى الفنادق، فيما يعيش الباقون في مساكن مستأجرة.وسجّلت مطالبات ضريبة الأملاك أكثر من نصف المطالبات المقدمة خلال فترة حرب "السيوف الحديدية" التي استمرت نحو عامين، وفق الموقع.وفي اجتماع لجنة الداخلية في "الكنيست"، أفاد مسؤولو مصلحة الضرائب بتقديم نحو 40 ألف مطالبة بضريبة الأملاك من قِبل 34 ألف إسرائيلي تضرروا من الصواريخ .وقال الأول لخدمة العملاء في هيئة الضرائب ديفيد روتنبرغ، خلال الاجتماع إن إجمالي عدد المطالبات بلغ 75 ألف مطالبة خلال العامين الماضيين منذ 7 تشرين الاول.وأكد أنّ "حجم الأضرار خلال الأسبوع والنصف الماضيين هائل، وكل صاروخ يسقط يُثير 4 آلاف مطالبة"، واصفاً الحدث بـ"الضخم".بدوره، قال مدير مصلحة الضرائب شاي أهارونوفيتش: "نحن في خضم حدث غير مسبوق. لقد فتحنا مساراً سريعاً لتعويض الأضرار المباشرة بما يصل إلى 30 ألف شيكل".وأضاف: "حتى الآن، تلقينا نحو 40 ألف مطالبة، وأكثر من 40% منها قيد المعالجة عبر الإنترنت. في الوقت نفسه، أنشأنا آلية منظمة لتعويض السلطات المحلية عن المعالجة السريعة للأماكن العامة حتى لا يتأخر ترميمها".، قال مدير إدارة الحكم المحلي في وزارة داخلية تومر بيطون: "حتى الآن، وردت طلبات من 13 سلطة محلية للحصول على مساعدة أولية للسكان الذين تضررت منازلهم وأصبحت غير صالحة للسكن، بمبلغ إجمالي يبلغ نحو 22 مليون شيكل. وقد تلقت 10 منها المساعدة بالفعل". (الميادين)