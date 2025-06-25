Advertisement

إقتصاد

كلّ صاروخ إيرانيّ سقط في إسرائيل... إليكم ما تسبّب به من أضرار

Lebanon 24
25-06-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1382490-638864623474207833.png
Doc-P-1382490-638864623474207833.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد موقع "غلوبس" الإسرائيلي أنّ كلّ صاروخٍ إيراني سقط في المستوطنات والمدن الإسرائيلية أدى إلى 4000 مطالبة بالتعويض من المستوطنين.
Advertisement

وكشف الموقع، في تقرير، أنّ الهجمات الصاروخية من إيران أدت إلى إجلاء نحو 18 ألف إسرائيلي خلال 10 أيام، انتقل 12 ألفاً منهم إلى الفنادق، فيما يعيش الباقون في مساكن مستأجرة.

وسجّلت مطالبات ضريبة الأملاك أكثر من نصف المطالبات المقدمة خلال فترة حرب "السيوف الحديدية" التي استمرت نحو عامين، وفق الموقع.

وفي اجتماع لجنة الداخلية في "الكنيست"، أفاد مسؤولو مصلحة الضرائب بتقديم نحو 40 ألف مطالبة بضريبة الأملاك من قِبل 34 ألف إسرائيلي تضرروا من الصواريخ الإيرانية.

وقال نائب الرئيس الأول لخدمة العملاء في هيئة الضرائب ديفيد روتنبرغ، خلال الاجتماع إن إجمالي عدد المطالبات بلغ 75 ألف مطالبة خلال العامين الماضيين منذ 7 تشرين الاول.

وأكد أنّ "حجم الأضرار خلال الأسبوع والنصف الماضيين هائل، وكل صاروخ يسقط يُثير 4 آلاف مطالبة"، واصفاً الحدث بـ"الضخم".

بدوره، قال مدير مصلحة الضرائب شاي أهارونوفيتش: "نحن في خضم حدث غير مسبوق. لقد فتحنا مساراً سريعاً لتعويض الأضرار المباشرة بما يصل إلى 30 ألف شيكل".

وأضاف: "حتى الآن، تلقينا نحو 40 ألف مطالبة، وأكثر من 40% منها قيد المعالجة عبر الإنترنت. في الوقت نفسه، أنشأنا آلية منظمة لتعويض السلطات المحلية عن المعالجة السريعة للأماكن العامة حتى لا يتأخر ترميمها".

من جهته، قال مدير إدارة الحكم المحلي في وزارة داخلية الاحتلال تومر بيطون: "حتى الآن، وردت طلبات من 13 سلطة محلية للحصول على مساعدة أولية للسكان الذين تضررت منازلهم وأصبحت غير صالحة للسكن، بمبلغ إجمالي يبلغ نحو 22 مليون شيكل. وقد تلقت 10 منها المساعدة بالفعل". (الميادين)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
السفير الأميركي لدى إسرائيل: شظايا الصواريخ الإيرانية سببت أضرارا طفيفة بفرع السفارة في تل أبيب
lebanon 24
25/06/2025 20:05:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: صاروخ إيراني تسبب في تدمير ملاجئ في بيتح تكفا وسط إسرائيل
lebanon 24
25/06/2025 20:05:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: أضرار واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل بعد أحدث هجوم صاروخي إيراني
lebanon 24
25/06/2025 20:05:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الصاروخ الإيراني الذي سقط في مدينة بئر السبع "كان عنقوديا" وتسبب بأضرار جسيمة
lebanon 24
25/06/2025 20:05:38 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:23 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-06-25
12:43 | 2025-06-25
12:41 | 2025-06-25
12:26 | 2025-06-25
12:15 | 2025-06-25
12:00 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24