بعد تعرض المنشآت للقصف.. إسرائيل لا تعرف مصير نحو 400 كيلوغرام من يورانيوم إيران المخصب

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أعلن مسؤولون إسرائيليون، أمس الأربعاء، ان حكومتهم لا تعرف مصير نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب الذي كانت تمتلكه قبل بدء الحرب وما تلاها من ضربات أميركية على منشآتها النووية.وأكد المسؤولون لصحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية، أنه "لا شك أن منشآت تخزين اليورانيوم عالي التخصيب، الذي يبلغ وزنه 400 كيلوغرام، تعرضت للقصف في الجوية الأميركية والإسرائيلية".ومع ذلك، فإنه "لا يُعرف حجم اليورانيوم الذي تم تدميره، ولا ما إذا كانت إيران قادرة على الوصول إلى اليورانيوم الذي لم يتضرر"، وفقا لما قاله المسؤولون الإسرائيليون الذين لم تذكر الصحيفة أسماءهم.وأضافوا لـ"جيروسالم بوست"، أنهم "شبه متأكدين من أن إيران لم تتمكن من إخراج اليورانيوم من منشآت التخصيب قبل الغارات أو بعدها".لكن بمزيد من التشكك قالوا: "مع ذلك، من المستحيل الجزم بذلك تماما".وكان الرئيس الأميركي صرح في وقت سابق أمس الأربعاء، أن كل اليورانيوم المخصب الذي كانت إيران تمتلكه كان داخل المواقع التي تعرضت للقصف، وأكد: "من الصعب جدا نقله".كما قال المتحدث باسم الجيش ، إن الجيش يراقب عن كثب احتمال نقل إيران لليورانيوم المخصب من مواقع تضررت أو دمرت إلى مواقع أخرى، وذلك ردا على سؤال طرح خلال ، الأحد.وكانت إيران قد كشفت سابقا أنها نقلت يورانيوم مخصبا من موقع "فوردو" إلى مواقع أخرى، وفقا لما ذكرته صحيفة " تايمز" الأميركية.وأضاف التقرير أنه "تم نقل 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 60 بالمئة، أي أقل من نسبة 90 بالمئة اللازمة لصنع أسلحة نووية".وأظهرت صور أقمار اصطناعية ملتقطة قبل أيام من الضربات الأميركية على 3 مواقع نووية إيرانية، شاحنات مصطفة المجاور لمنشأة "فوردو" الواقعة وسط الجبال.(سكاي نيوز)