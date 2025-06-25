Advertisement

عربي-دولي

أين خامنئي؟

Lebanon 24
25-06-2025 | 23:56
A-
A+
Doc-P-1382778-638865180203065753.png
Doc-P-1382778-638865180203065753.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بينما تواجه إيران سلسلة من التصعيدات العسكرية غير المسبوقة ، يخيم لغز جديد على البلاد: أين المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي؟
Advertisement

وحسب صحيفة "إنديا توداي"، لم يظهر أو يُسمع عن الزعيم البالغ من العمر 86 عامًا، والذي يتمتع بالسلطة النهائية في إيران، علنًا منذ ما يقرب من أسبوع - وهو الصمت الذي غذى التكهنات الشديدة والقلق والاضطراب في جميع أنحاء البلاد.

ويأتي غيابه في وقت أزمة مكثفة حيث قصفت القوات الإسرائيلية والأميركية بشكل مشترك ثلاثة من المواقع النووية الرئيسية في إيران ، وردت طهران بضربات صاروخية على قاعدة أميركية في قطر، كما تم التوصل إلى وقف إطلاق نار هش بوساطة دونالد ترامب.

وحسب الموقع، لم تنشر وسائل الإعلام الإيرانية أي صور أو تصريحات لخامنئي منذ بدء الأعمال العدائية. ويزعم مسؤولون مقربون منه أنه نُقل إلى مخبأ سري تحت الأرض، وأنه يمتنع عن التواصل الإلكتروني لتجنب محاولات اغتيال محتملة، وهو تهديد لم يستبعده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الرغم من نصيحة ترامب المزعومة بعدم قتل المرشد الأعلى، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز .

تشير التقارير إلى أنه يُعتقد أن كبار الشخصيات في الحكومة الإيرانية منقطعون عن التواصل المباشر معه. يوم الثلاثاء، سأل مُقدّم برنامج تلفزيوني إيراني رسمي يُعرض في وقت الذروة، مهدي فضائلي، وهو مسؤول كبير في مكتب خامنئي، عن مكان وجود المرشد الأعلى .

سأل المذيع: "الناس قلقون جدًا على المرشد الأعلى. هل يمكنك إخبارنا بحالته؟". لكن فضائلي تجاهل السؤال قائلًا: "علينا جميعًا أن ندعو. أولئك المكلفون بحماية المرشد الأعلى كانوا يؤدون واجبهم".

في طهران، شوهدت نساء يحملن صور خامنئي خلال احتجاجات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل نهاية الأسبوع، وهو مشهد نادر في ظل غياب أي توجيهات أو رسائل من أعلى سلطة. وبدأت الصحف الإيرانية تُعرب عن قلقها أيضًا. قال محسن خليفة، رئيس تحرير صحيفة خانيمان اليومية: "غيابه الذي طال أيامًا جعلنا جميعًا، نحن الذين نحبه، قلقين للغاية". وأضاف أنه لو كان خامنئي ميتًا، "لكانت جنازته الأكثر مجدًا وتاريخية".

يُذكر أن لجنةً ثلاثيةً تابعةً لهيئةٍ دينيةٍ عليا في إيران، عيّنها خامنئي بنفسه قبل عامين لاختيار خليفةٍ له ، قد سرّعت من وتيرة تخطيطها، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء . وصرح مسؤولٌ أمنيٌّ رفيعٌ لرويترز بأن خامنئي اختبأ مع عائلته، وتحرسه وحدةُ القوات الخاصة "ولي أمرو" التابعة للحرس الثوري . (India today)
مواضيع ذات صلة
بعد ساعات من اندلاع الحرب... إلى أين نُقل خامنئي وعائلته؟
lebanon 24
26/06/2025 17:06:16 Lebanon 24 Lebanon 24
رجال أعمال لبنانيون يتساءلون: أين سفارتنا في دمشق؟
lebanon 24
26/06/2025 17:06:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزون كبير.. أين يوجد "اليورانيوم" الإيراني؟
lebanon 24
26/06/2025 17:06:16 Lebanon 24 Lebanon 24
أين اصبحت اورتاغوس؟
lebanon 24
26/06/2025 17:06:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:01 | 2025-06-26
10:00 | 2025-06-26
09:30 | 2025-06-26
09:28 | 2025-06-26
09:08 | 2025-06-26
09:00 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24