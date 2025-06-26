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عربي-دولي

في جامعة إسرائيلية.. طالب عميل لإيران

Lebanon 24
26-06-2025 | 03:13
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أفاد موقع "واينت" الإسرائيلي، الخميس، بأن السلطات الأمنية في إسرائيل قبضت على طالب عربي في جامعة بن غوريون، للاشتباه في اتصاله بمسؤولين في المخابرات الإيرانية وتنفيذ مهام لصالحهم.
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وقال الموقع إن جهاز الشاباك والشرطة اعتقلا المدعو بشار حسن قاسم موسى، 22 عاما، من منطقة دير الأسد، للاشتباه في اتصاله بمسؤولين في المخابرات الإيرانية وتنفيذ مهام تحت إشرافهم.

ووفقا لبيان صادر عن الشاباك، حاول موسى، وهو طالب في نظم المعلومات في جامعة بن غوريون، إيذاء الناس عبر نثر مسامير على طريق رئيسي في بئر السبع وتشجيع خطاب التحريض على الانقسام.

ولفت موقع "واينت" إلى أن موسى نفذ هذه المهام في إطار تماهيه مع ما يحدث في قطاع غزة، وتلقى أموالا مقابل ذلك.

وأكد الموقع، أن النيابة العامة في المنطقة الجنوبية ستقدم قريبا لائحة اتهام ضد موسى. (روسيا اليوم)


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