في جامعة إسرائيلية.. طالب عميل لإيران

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وقال الموقع إن جهاز والشرطة اعتقلا المدعو بشار حسن موسى، 22 عاما، من منطقة دير ، للاشتباه في اتصاله بمسؤولين في المخابرات الإيرانية وتنفيذ مهام تحت إشرافهم.ووفقا لبيان صادر عن الشاباك، حاول موسى، وهو طالب في نظم المعلومات في جامعة بن غوريون، إيذاء الناس عبر نثر مسامير على طريق رئيسي في بئر السبع وتشجيع خطاب التحريض على الانقسام.ولفت موقع "واينت" إلى أن موسى نفذ هذه المهام في إطار تماهيه مع ما يحدث في ، وتلقى أموالا مقابل ذلك.وأكد الموقع، أن في ستقدم قريبا لائحة اتهام ضد موسى. (روسيا اليوم)