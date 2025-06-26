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هيغسيث: بفضل العمل العسكري الحازم ضد إيران توفرت الظروف لوقف الحرب

Lebanon 24
26-06-2025 | 09:28
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قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الخميس، إنه بفضل العمل العسكري الحازم في إيران وفر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الظروف لوقف الحرب.
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وكشف هيغسيث، أنه تم تسريب التقرير الاستخباراتي لأن هناك من يريد تصوير الضربة الأميركية في إيران على أنها فاشلة، حيث يحاول الإعلام البحث عن فضيحة ويتجاهل الإنجازات ويستهدف الرئيس ترامب.

وقال إن التقرير الأولي الذي سربته وسائل الإعلام يقول إن هناك نقصا بالمعلومات ويقوم على افتراضات، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام تأمل لو كانت الضربات غير ناجحة لمجرد استهداف الرئيس ترامب سياسيا.

ولفت وزير الدفاع الأميركي إلى أن معلومات سي آي إيه تؤكد أن الضربات الأميركية في إيران أخرت برنامجها النووي لسنوات.

وشدد هيغسيث على أن الرئيس ترامب قضى على القدرات النووية لإيران ووفر الفرصة المناسبة للتوصل إلى سلام. (روسيا اليوم) 
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