هيغسيث: بفضل العمل العسكري الحازم ضد إيران توفرت الظروف لوقف الحرب

قال الأميركي ، اليوم الخميس، إنه بفضل العمل العسكري الحازم في وفر الرئيس الأميركي الظروف لوقف الحرب.

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وكشف هيغسيث، أنه تم تسريب التقرير الاستخباراتي لأن هناك من يريد تصوير الضربة الأميركية في أنها فاشلة، حيث يحاول الإعلام البحث عن فضيحة ويتجاهل الإنجازات ويستهدف .وقال إن التقرير الأولي الذي سربته يقول إن هناك نقصا بالمعلومات ويقوم على افتراضات، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام تأمل لو كانت الضربات غير ناجحة لمجرد استهداف الرئيس سياسيا.ولفت وزير الدفاع الأميركي إلى أن معلومات سي آي إيه تؤكد أن الضربات الأميركية في إيران أخرت برنامجها لسنوات.وشدد هيغسيث على أن الرئيس ترامب قضى على القدرات النووية لإيران ووفر الفرصة المناسبة للتوصل إلى سلام. (روسيا اليوم)