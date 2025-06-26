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إقتصاد

الرقم كبير جدّاً... ترامب يطلب من الكونغرس زيادة في ميزانية الدفاع

Lebanon 24
26-06-2025 | 12:00
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طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الكونغرس، زيادة ميزانية دفاعية بقيمة 1.01 تريليون دولار للسنة المالية 2026.
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ومع هذا الرقم الكبير، سيكون الفرق بين سنتيّ 2025 و2026 حوالي 13 بالمئة. (روسيا اليوم)
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