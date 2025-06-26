بعد أن أوقف الحرب بين إيران وإسرائيل.. خطوة مهمة جدًا سيتخذها ترامب!

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وذكر الموقع: "بعد وقف إطلاق النار مع إيران، يسعى الآن إلى إنهاء حرب إسرائيل في غزة والدفع باتفاقيات السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب".وأشار إلى أن يريد لقاء ترامب في خلال الأسابيع المقبلة.ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "كلا الجانبين مهتمان بإقامة أمسية نصر بعد الحرب مع إيران".