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عربي-دولي

بعد أن أوقف الحرب بين إيران وإسرائيل.. خطوة مهمة جدًا سيتخذها ترامب!

Lebanon 24
26-06-2025 | 13:58
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نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم، بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، العمل على إنهاء الصراع في غزة وتعزيز اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية المجاورة.
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وذكر الموقع: "بعد وقف إطلاق النار مع إيران، يسعى ترامب الآن إلى إنهاء حرب إسرائيل في غزة والدفع باتفاقيات السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب".


وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد لقاء ترامب في البيت الأبيض خلال الأسابيع المقبلة.


ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "كلا الجانبين مهتمان بإقامة أمسية نصر بعد الحرب مع إيران".
 
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