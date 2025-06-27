بسبب فضيحة لقاحات كورونا... رئيسة المفوضية الأوروبية قد تخسر منصبها!

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دعم أكثر من 70 نائبا في اقتراحا بسحب الثقة من رئيسة لاين بسبب فضيحة فساد خلال جائحة "كوفيد-19".واقترح النائب جيورجي بيبيرا سحب الثقة من ، وفقا لما أوردته منصة "يوراكتيف"، وبلغ عدد المؤيدين للاقتراح 74 نائبا، بينهم 31 من كتلة اليمين المتطرف "المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون".في المقابل، عارضت كتلة الأوروبي (الأكبر في البرلمان) التصويت على سحب الثقة.وتتطلب قوانين توقيع 72 نائبا لطرح اقتراح سحب الثقة، بينما يحتاج تمريره موافقة ثلثي النواب الحاضرين في الجلسة. وسبق للمفوضية الأوروبية أن واجهت 5 مقترحات مماثلة، لكن لم يتم التصويت على سحب الثقة أبدا.وفي عام 2024، قضت محكمة الاتحاد الأوروبي بأن المفوضية لم توفر شفافية كافية بشأن عقود شراء لقاحات كوفيد-19، كما أخلت جزئيا بقواعد الاتحاد بإعفاء الشركات المصنعة من المسؤولية القانونية عن الآثار الجانبية للقاحات.وأشارت المحكمة إلى أن العقود، التي بلغت قيمتها نحو 2.7 مليار (2020-2021)، شملت توريد أكثر من 3 مليار جرعة قبل إكمال التجارب السريرية، وتم توقيعها تحت الإشراف الشخصي لفون دير لاين.