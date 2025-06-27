كارثة غذائية تُهدّد سوريا

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حذرت "فاو" من أن قرابة 2.5 مليون هكتار تقريبا من المساحات المزروعة بالقمح في تضررت جراء الظروف المناخية السيئة، ما يُهدّد أكثر من 16 مليون سوري.وقالت مساعدة ممثل "فاو" في سوريا هيا ، إن الظروف المناخية القاسية التي شهدها الموسم الزراعي الحالي تعد "الأسوأ منذ قرابة 60 عاما"، متوقعة أن يدفع هذا الأمر السلطات في سوريا إلى الاعتماد على الاستيراد.وأضافت أن تلك الظروف أثرت على قرابة 75 بالمئة من المساحات المزروعة والمراعي الطبيعية للإنتاج الحيواني، وبهذا الصدد، أشارت إلى أن سوريا شهدت موسم شتاء قصيرا وانخفاضا في مستوى الأمطار، وجراء ذلك تضرر وتأثر قرابة 95 بالمئة من القمح البعل، بينما سيعطي القمح المروي إنتاجا أقل بنسبة 30 إلى 40 بالمئة من المعدل المعتاد، وفق مؤشرات "فاو".واعتبرت أبو عساف أن هذا الأمر سيؤدي إلى فجوة تتراوح بين 2.5 إلى 2.7 مليون طن، ما من شأنه أن "يضع نحو 16.3 مليون إنسان أمام خطر انعدام الامن الغذائي في سوريا هذا العام". (روسيا اليوم)