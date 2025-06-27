برعاية ترامب.. اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا

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وتابع قائلاً: "نجحنا في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ودمرنا 3 منشآت نووية". خلال كلمة له أثناء لقائه وزيري خارجية راوندا والكونغو ، يوم الجمعة، قال الرئيس الأميركي ، إن ، نجحت في ضرب الأهداف بإيران بدقة، وأضاف: "كان لدينا أسبوعاً مليئاً بالنجاح. ضربنا الأهداف في بكل دقة".وتابع قائلاً: "نجحنا في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ودمرنا 3 منشآت نووية".



وأكد أن "إيران ترغب في عقد اجتماع مع الولايات المُتحدة"، مضيفاً إن "إيران وإسرائيل عانتا كثيرا من الحرب التي خاضتاها".

الكونغو الديمقراطية ورواندا توقعان اتفاق سلام



ووقعت الكونغو الديمقراطية ورواندا اتفاق سلام الجمعة برعاية الولايات المتحدة، وذلك بهدف إنهاء نزاع خلّف آلاف القتلى في شرق الكونغو الديمقراطية.



وقال ترامب في تصريحه بالمناسبة: "نحتفل بتوقيع اتفاق سلام بين راوندا والكونغو الديمقراطية. سأعقد اجتماعاً رسمياً مع الاتحاد الإفريقي في ".

ويستند الاتفاق إلى المبادئ التي تمّت الموافقة عليها بين الدولتين في أبريل، وتتضمن أحكاماً بشأن "احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية" في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد الهجوم الذي قادته جماعة إم 23 المسلحة.

وتمّ توقيع الاتفاق بشكل رسمي خلال احتفال نُظّم في الجمعة، في حضور الأميركي ماركو روبيو ونظيريه في الكونغو الديمقراطية تيريزا كاييكوامبا واغنر، وفي رواندا أوليفييه اندوهوجيريهي.



وسيطرت حركة إم 23 المدعومة من رواندا وفق خبراء في والولايات المتحدة، على مدن كبرى في غوما في يناير وبوكافا في شباط في خضم هجوم مباغت أسفر عن آلاف القتلى.



والشطر الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية متاخم لرواندا، وهو غني بالموارد الطبيعية ويعاني العنف منذ أكثر من ثلاثين عاماً.



وتم التوصل إلى عدّة اتفاقات لوقف إطلاق النار وانتهاكها منذ أن استأنفت حركة إم 23 عملياتها في شرق الكونغو الديمقراطية في العام 2021، بينما أدّت الاشتباكات مع القوات الحكومية والقوات المتحالفة معها إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص وتسبّبت في أزمة إنسانية خطيرة. (سكاي نيوز عربية)