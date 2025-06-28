قُتلوا بضربات إسرائيل.. إيران تشيّع اليوم قادة عسكريين وعلماء نوويين

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وتوعد دون أدنى شك بأن تعاود توجيه ضربات إلى إيران في حال قامت الاخيرة بتخصيب اليورانيوم للاستخدام العسكري، مؤكداً أنه أنقذ المرشد من "موت قبيح ومخز"، بحسب تعبيره.



وقال ترامب "كنت أعرف بالضبط أين كان يختبئ، ولم أسمح لإسرائيل، أو القوات المسلحة الأميركية التي تعد الأعظم والأقوى في العالم، بإنهاء حياته". تقيم ، اليوم السبت، مراسم تشييع رسمية لستين من العسكريين والعلماء النوويين الذين قتلوا في ضربات إسرائيلية خلال حرب الاثني عشر يوما بين البلدين، في اليوم الرابع لوقف لإطلاق النار وفي الوقت الذي يهدد فيه الرئيس الأميركي بمهاجمة إيران مجددا إذا لم تعود لمسار المفاوضات.وتوعد دون أدنى شك بأن تعاود توجيه ضربات إلى إيران في حال قامت الاخيرة بتخصيب اليورانيوم للاستخدام العسكري، مؤكداً أنه أنقذ المرشد من "موت قبيح ومخز"، بحسب تعبيره.وقال ترامب "كنت أعرف بالضبط أين كان يختبئ، ولم أسمح لإسرائيل، أو القوات المسلحة الأميركية التي تعد الأعظم والأقوى في العالم، بإنهاء حياته".

"تهديد وشيك"

وأكد جدعون ساعر، أمس الجمعة، على منصة "إكس" أن "اسرائيل تحركت في اللحظة الأخيرة في وجه تهديد وشيك لها وللمنطقة وللمجتمع الدولي".



لكن إيران تنفي دائما سعيها لصنع قنبلة نووية وتؤكد حقها في مواصلة إنشاء برنامج نووي مدني.



كما نفت عزمها استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها ، في رد على تصريحات لترامب بهذا الصدد خلال قمة في لاهاي.



وندد عباس عراقجي السبت بالتصريحات "غير المقبولة" لترامب بحق خامنئي.



وكتب عراقجي على منصة "إكس": "إذا كانت لدى الرئيس ترامب رغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق، فعليه أن يضع جانبا نبرته المهينة وغير المقبولة تجاه المرشد الأعلى (...) وأن يكف عن إيذاء الملايين من مؤيديه المخلصين".



وقال إن "الشعب الإيراني العظيم والقوي لا يتقبل التهديدات والإهانات"، مردفا "حسن النية يولد حسن النية والاحترام يولد الاحترام".