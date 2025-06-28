توقيف 6 إسرائيليين هاجموا جنودا في الضفة الغربية

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أعلن الجيش ، السبت، توقيف 6 إسرائيليين بعد مهاجمتهم جنودا في التي تحتلها منذ العام 1967.وجرت عمليات التوقيف قرب قرية كفر مالك حيث قُتل ثلاثة فلسطينيين، وفق ، عندما هاجم مستوطنون إسرائيليون القرية مساء الأربعاء.وليل الجمعة السبت، رصد جنود "عددا من المدنيين الإسرائيليين كانوا يتّجهون في مركبات نحو منطقة مصنّفة على أنها عسكرية مغلقة، قرب قرية كفر مالك" على بعد حوالى عشرة كيلومترات حيث يقع مقر السلطة ، حسبما أفاد بيان للجيش الإسرائيلي.وأضاف الجيش الإسرائيلي: "لدى وصول القوات الأمنية، قام عشرات المدنيين الإسرائيليين برشقها بالحجارة كما اعتدوا على الجنود جسديا ولفظيا"، موضحا أن "المدنيين أنفسهم قاموا بتخريب... مركبات وحاولوا دهس أفرادها".وأشار إلى أنه تم في النهاية تفريق التجمّع "وأُلقي القبض على ستة مدنيين إسرائيليين تم تسليمهم للشرطة ". (سكاي نيوز عربية)