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توقيف 6 إسرائيليين هاجموا جنودا في الضفة الغربية

Lebanon 24
28-06-2025 | 10:47
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أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، توقيف 6 إسرائيليين بعد مهاجمتهم جنودا في وسط الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
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وجرت عمليات التوقيف قرب قرية كفر مالك حيث قُتل ثلاثة فلسطينيين، وفق السلطة الفلسطينية، عندما هاجم مستوطنون إسرائيليون القرية مساء الأربعاء.

وليل الجمعة السبت، رصد جنود "عددا من المدنيين الإسرائيليين كانوا يتّجهون في مركبات نحو منطقة مصنّفة على أنها عسكرية مغلقة، قرب قرية كفر مالك" على بعد حوالى عشرة كيلومترات شمال شرق رام الله حيث يقع مقر السلطة الفلسطينية، حسبما أفاد بيان للجيش الإسرائيلي.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "لدى وصول القوات الأمنية، قام عشرات المدنيين الإسرائيليين برشقها بالحجارة كما اعتدوا على الجنود جسديا ولفظيا"، موضحا أن "المدنيين أنفسهم قاموا بتخريب... مركبات قوات الأمن وحاولوا دهس أفرادها".

وأشار إلى أنه تم في النهاية تفريق التجمّع "وأُلقي القبض على ستة مدنيين إسرائيليين تم تسليمهم للشرطة الإسرائيلية". (سكاي نيوز عربية) 
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