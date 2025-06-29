ألمانيا: تهديدات إيران لغروسي مقلقة ويجب أن تتوقف

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أعلنت الأحد دعمها لمدير ، معتبرة أن "تهديدات" له "تثير قلقاً بالغاً" و"يجب أن تتوقف".وقال الألماني، يوهان فاديفول، عبر منصة "إكس": "أشيد بالمدير العام رافاييل غروسي وفريقه لجهودهم ومهنيتهم الدؤوبة. إن التهديدات الموجهة إليهم من داخل إيران مقلقة للغاية ويجب أن تتوقف"، بدون أن يخوض في تفاصيل أخرى، وفق فرانس برس.