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عربي-دولي

ألمانيا: تهديدات إيران لغروسي مقلقة ويجب أن تتوقف

Lebanon 24
29-06-2025 | 12:56
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أعلنت برلين الأحد دعمها لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، معتبرة أن "تهديدات" إيران له "تثير قلقاً بالغاً" و"يجب أن تتوقف".
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وقال وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، عبر منصة "إكس": "أشيد بالمدير العام رافاييل غروسي وفريقه لجهودهم ومهنيتهم الدؤوبة. إن التهديدات الموجهة إليهم من داخل إيران مقلقة للغاية ويجب أن تتوقف"، بدون أن يخوض في تفاصيل أخرى، وفق فرانس برس.
كما دعا فاديفول السلطات الإيرانية إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضمان سلامة موظفيها.
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