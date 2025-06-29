نتنياهو: النصر على إيران يفتح نافذة لتوسيع اتفاقيات السلام

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وفي حديثه مع عناصر جهاز " "، أوضح : "لقد قاتلنا بقوة ضد إيران وحققنا نصرا كبيرا.. لقد قضينا على تهديد وجودي لنا". قال ، الأحد، إن "الانتصار على فتح نافذة لتوسيع اتفاقيات السلام في المنطقة".وفي حديثه مع عناصر جهاز " "، أوضح : "لقد قاتلنا بقوة ضد إيران وحققنا نصرا كبيرا.. لقد قضينا على تهديد وجودي لنا".

وأضاف: "هذا النصر يفتح فرصة لتوسيع دراماتيكي لاتفاقيات السلام".



وأكد: "نحن نعمل على ذلك بجد، إلى جانب تحرير أسرانا وتدمير ، هناك فرصة. نافذة فرص قد فُتحت، ويجب ألا نضيعها. لا يجوز إضاعة حتى".

وتابع نتنياهو: "هناك العديد من الفرص. أولا، لإنقاذ الأسرى، بالطبع، سنحتاج أيضا إلى حل قضية غزة، والقضاء على حماس. لكنني أقدر أننا سنحقق المهمتين. لكن بالإضافة إلى ذلك، فُتحت إمكانيات إقليمية واسعة، وأنتم تشاركون في معظمها، إن لم يكن كلها".



يأتي ذلك فيما أعلن الموفد الأميركي الخاص إلى ، ، الأحد، أن سوريا ولبنان يحتاجان للتوصل إلى اتفاقات سلام مع بعدما فتحت الحرب بين إسرائيل وإيران طريقا جديدا للشرق الأوسط.