البيت الأبيض: ترامب لا يتفاوض شخصيا مع إيران

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أفادت المتحدثة باسم بأن لا يشارك شخصيا في المفاوضات مع ، موضحة أن ممثلي إدارته على اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع .وقالت ليفيت في إفادة صحفية: "الرئيس نفسه لا يتفاوض مع إيران. في الوقت نفسه، يحافظ مبعوثنا الخاص وممثلون آخرون عن الإدارة على اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع الجانب ".(روسيا اليوم)