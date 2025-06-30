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عربي-دولي

البيت الأبيض: ترامب لا يتفاوض شخصيا مع إيران

Lebanon 24
30-06-2025 | 15:30
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أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن الرئيس دونالد ترامب لا يشارك شخصيا في المفاوضات مع طهران، موضحة أن ممثلي إدارته على اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع إيران.
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وقالت ليفيت في إفادة صحفية: "الرئيس نفسه لا يتفاوض مع إيران. في الوقت نفسه، يحافظ مبعوثنا الخاص ستيف ويتكوف وممثلون آخرون عن الإدارة على اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع الجانب الإيراني".
(روسيا اليوم)
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