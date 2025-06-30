من غزة إلى طهران.. قمة مفصلية في البيت الأبيض تحدد مسار الشرق الأوسط

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تلك القمة التي تأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتفاقم الأزمات الممتدة من غزة إلى طهران.وتضع القمة على الطاولة 4 ملفات رئيسية ساخنة هي: الحرب في غزة، وملف الرهائن، وإيران، وسوريا.كما تأتي بعد سلسلة من التحركات العسكرية والدبلوماسية، يُتوقع أن ترسم ملامح المرحلة المقبلة من السياسات الأميركية في ، وتحدد ما إذا كانت ستواصل دعمها المطلق لإسرائيل، أم ستنتقل إلى الضغط من أجل التهدئة، في ظل انتقادات دولية متزايدة وصور دامية من القطاع المحاصر.وبحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، فإن الرئيس "يعتبر وقف إطلاق النار في غزة وتأمين عودة الرهائن المتبقين أولوية قصوى".تصريحات ليفيت جاءت بعد يوم دامٍ في القطاع قتل فيه ما لا يقل عن 60 شخصاً بفعل المكثفة، مما يزيد الضغط على إدارة ترامب لاحتواء التصعيد.ثاني الملفات المطروحة سيكون البرنامج ، خاصة بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية وقادة في الحرس الثوري.ويرى مراقبون أن ترامب، الذي قرر استخدام القوة العسكرية في مواجهة الشهر الماضي، سيبحث مع نتنياهو توازن الردع الإقليمي واستراتيجية احتواء إيران دون الانزلاق إلى حرب واسعة.الملف الثالث المطروح هو ، خصوصًا بعد إعلان ترامب رفع عن دمشق ضمن سياسة دعم الحكومة الجديدة.من المتوقع أن يناقش الزعيمان مستقبل النفوذ الإيراني في سوريا، ودور في العمليات العسكرية هناك، إضافة إلى كيفية التعامل مع التغيرات السياسية في دمشق في ظل انفتاح واشنطن الجديد.الملف الرابع يتعلّق بالتحديات الإقليمية الأوسع، ومنها مستقبل العلاقات العربية ـ الإسرائيلية، وموقع الخليج من الحرب في غزة، إضافة إلى الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الكلفة الإنسانية العالية للحرب.ووفق مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، لـ"أكسيوس" فإن القمة ستكون مفصلية في تحديد مسار السياسات الأميركية في الشرق الأوسط، وسط تحذيرات من أن استمرار الحرب في غزة قد يجهض أي تقدم على المسارات الأخرى. (العين)