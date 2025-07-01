الجيش السوداني يتصدى لهجوم بالمسيرات على مروي والدبة

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أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء، تصديه لهجوم بالمسيرات شنته على مدينتي مروي والدبة بالولاية الشمالية.يأتي ذلك فيما حذرت من أن نقص التمويل يعرض ملايين السودانيين في دول الجوار إلى مزيد من الجوع وسوء التغذية، مع توقف المساعدات الحيوية.وتسببت الحرب التي تعصف بالسودان منذ نيسان 2023 في نزوح أكثر من 13 مليون شخص هربوا من العنف والجوع، منهم أربعة ملايين في دول الجوار.