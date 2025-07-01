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الجيش السوداني يتصدى لهجوم بالمسيرات على مروي والدبة

Lebanon 24
01-07-2025 | 02:15
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أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء، تصديه لهجوم بالمسيرات شنته قوات الدعم السريع على مدينتي مروي والدبة بالولاية الشمالية.
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يأتي ذلك فيما حذرت الأمم المتحدة من أن نقص التمويل يعرض ملايين السودانيين النازحين في دول الجوار إلى مزيد من الجوع وسوء التغذية، مع توقف المساعدات الحيوية.

وتسببت الحرب التي تعصف بالسودان منذ نيسان 2023 في نزوح أكثر من 13 مليون شخص هربوا من العنف والجوع، منهم أربعة ملايين في دول الجوار.
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