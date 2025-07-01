تركيا.. اعتقال أكثر من 120 مسؤولًا في بلدية إزمير بتهم فساد

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أوقف أكثر من 120 من أعضاء بلدية إزمير، معقل على الساحل لتركيا، الثلاثاء بتهمة "الفساد"، بحسب ما أوردت .وأفاد مراد باكان ، أكبر أحزاب المعارضة الذي يتولى إدارة ثالث أكبر مدن ، عبر "إكس"، أن رئيسا سابقا للبلدية والعديد من "كبار المسؤولين" في البلدية اعتقلوا، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من عملية مماثلة استهدفت بلدية إسطنبول، وفق وكالة "فرانس برس".