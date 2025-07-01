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تركيا.. اعتقال أكثر من 120 مسؤولًا في بلدية إزمير بتهم فساد

Lebanon 24
01-07-2025 | 03:18
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أوقف أكثر من 120 من أعضاء بلدية إزمير، معقل المعارضة على الساحل الغربي لتركيا، الثلاثاء بتهمة "الفساد"، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام التركية.
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وأفاد مراد باكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة الذي يتولى إدارة ثالث أكبر مدن تركيا، عبر "إكس"، أن رئيسا سابقا للبلدية والعديد من "كبار المسؤولين" في البلدية اعتقلوا، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من عملية مماثلة استهدفت بلدية إسطنبول، وفق وكالة "فرانس برس".

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