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عربي-دولي
تركيا.. اعتقال أكثر من 120 مسؤولًا في بلدية إزمير بتهم فساد
Lebanon 24
01-07-2025
|
03:18
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أوقف أكثر من 120 من أعضاء بلدية إزمير، معقل
المعارضة
على الساحل
الغربي
لتركيا، الثلاثاء بتهمة "الفساد"، بحسب ما أوردت
وسائل الإعلام
التركية
.
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وأفاد مراد باكان
نائب رئيس
حزب الشعب الجمهوري
، أكبر أحزاب المعارضة الذي يتولى إدارة ثالث أكبر مدن
تركيا
، عبر "إكس"، أن رئيسا سابقا للبلدية والعديد من "كبار المسؤولين" في البلدية اعتقلوا، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من عملية مماثلة استهدفت بلدية إسطنبول، وفق وكالة "فرانس برس".
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