أعلن الرئيس الأميركي أنه لا يستبعد احتمال ترحيل الملياردير إلى مسقط رأسه في جنوب إفريقيا.

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جاء ذلك خلال حديثه قبل افتتاح مركز احتجاز جديد للمهاجرين في ، حيث رد على سؤال صحفي قائلاً: "سنرى، قد نضطر إلى وضع إدارة كفاءة الحكومة الأميركية في مواجهة إيلون. هل تعلمون ما هي؟ إنها وحش قادر على التهام إيلون نفسه، سيكون ذلك مروعًا".



وأضاف أن منزعج، لكنه قد يخسر أكثر من مجرد تفويض السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى ضرورة دراسة احتمال ترحيله.

وكانت الأميركية قد أعلنت سابقًا عن نيتها سحب الجنسية من المتجنسين المدانين في جرائم.



كما شن ترامب هجومًا سابقًا عبر منصة "تروث سوشيال" على تفويض المركبات الكهربائية لماسك، متهمًا إياه بتلقي إعانات حكومية تفوق ما حصل عليه أي في التاريخ. وأكد ترامب أنه بدون هذه الإعانات قد يضطر ماسك إلى إغلاق شركته والعودة إلى جنوب إفريقيا، مما يعني توقف إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية وإنتاج السيارات الكهربائية، مع توفير البلاد لمبالغ ضخمة. (روسيا اليوم)