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عربي-دولي

ترامب يهدد ماسك بـ"وحش مرعب قادر على التهامه".. فما هو؟

Lebanon 24
01-07-2025 | 10:54
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يستبعد احتمال ترحيل الملياردير إيلون ماسك إلى مسقط رأسه في جنوب إفريقيا.
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جاء ذلك خلال حديثه قبل افتتاح مركز احتجاز جديد للمهاجرين في فلوريدا، حيث رد على سؤال صحفي قائلاً: "سنرى، قد نضطر إلى وضع إدارة كفاءة الحكومة الأميركية في مواجهة إيلون. هل تعلمون ما هي؟ إنها وحش قادر على التهام إيلون نفسه، سيكون ذلك مروعًا".

وأضاف ترامب أن ماسك منزعج، لكنه قد يخسر أكثر من مجرد تفويض السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى ضرورة دراسة احتمال ترحيله.
 
 
وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت سابقًا عن نيتها سحب الجنسية من المتجنسين المدانين في جرائم.

كما شن ترامب هجومًا سابقًا عبر منصة "تروث سوشيال" على تفويض المركبات الكهربائية لماسك، متهمًا إياه بتلقي إعانات حكومية تفوق ما حصل عليه أي شخص آخر في التاريخ. وأكد ترامب أنه بدون هذه الإعانات قد يضطر ماسك إلى إغلاق شركته والعودة إلى جنوب إفريقيا، مما يعني توقف إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية وإنتاج السيارات الكهربائية، مع توفير البلاد لمبالغ ضخمة. (روسيا اليوم)
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