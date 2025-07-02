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عربي-دولي

أزمة دبلوماسية بين روسيا وأذربيجان

Lebanon 24
02-07-2025 | 03:08
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استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير أذربيجان لدى موسكو، رحمان مصطفاييف، وسلتمه مذكرة احتجاج على خلفية اعتقال موظفين في مكتب وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” في باكو.
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وبالمقابل استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية، القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية في باكو، بيوتر فولكوفيخ، على خلفية عمليات أمنية استهدفت أذربيجانيين في مدينة يكاترينبورغ الروسية (وسط)، وأسفرت عن مقتل اثنين وإصابة آخرين.

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى طلبهم من سفير أذربيجان الإفراج الفوري عن الصحفيين الروس المعتقلين في باكو.

وذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية، أن السفير مصطفاييف نقل خلال الاجتماع نفسه مذكرة الجانب الأذربيجاني إلى الجانب الروسي بشأن تعذيب مواطنين أأذربيجانيين وأشخاص من أصل أذربيجاني من قبل قوات أمنية روسية والقتل العمد لشخصين.

وأعرب الجانب الأذربيجاني في المذكرة عن اعتراضهم الشديد على “تعذيب الأذربيجانيين ومعاملتهم المهينة” على يد القوات الأمنية الروسية أثناء استجوابهم.

وذكر البيان أن السفير مصطفاييف طالب باتخاذ تدابير عاجلة لضمان إجراء تحقيق شامل في الاعتداءات، ومعاقبة المسؤولين عنها وفقًا للقوانين السارية في الاتحاد الروسي.

وأفاد مصطفاييف بأن التفتيش والتدقيق اللذين أُجريا في مكتب سبوتنيك في باكو كانا متوافقين تمامًا مع القوانين الأذربيجانية والتزاماتها الدولية، ودعا الجانب الروسي إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأذربيجان.
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