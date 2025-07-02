أزمة دبلوماسية بين روسيا وأذربيجان

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استدعت سفير أذربيجان لدى ، رحمان مصطفاييف، وسلتمه مذكرة احتجاج على خلفية اعتقال موظفين في مكتب “سبوتنيك” في .وبالمقابل استدعت الأذربيجانية، سفارة في باكو، بيوتر فولكوفيخ، على خلفية عمليات أمنية استهدفت أذربيجانيين في مدينة يكاترينبورغ الروسية (وسط)، وأسفرت عن مقتل اثنين وإصابة آخرين.وأشار بيان الخارجية الروسية إلى طلبهم من سفير أذربيجان الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين في باكو.وذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية، أن السفير مصطفاييف نقل خلال الاجتماع نفسه مذكرة الجانب الأذربيجاني إلى الجانب الروسي بشأن تعذيب مواطنين أأذربيجانيين وأشخاص من أصل أذربيجاني من قبل قوات أمنية روسية والقتل العمد لشخصين.وأعرب الجانب الأذربيجاني في المذكرة عن اعتراضهم الشديد على “تعذيب الأذربيجانيين ومعاملتهم المهينة” على يد القوات الأمنية الروسية أثناء استجوابهم.وذكر البيان أن السفير مصطفاييف طالب باتخاذ تدابير عاجلة لضمان إجراء تحقيق شامل في الاعتداءات، ومعاقبة المسؤولين عنها وفقًا للقوانين السارية في .وأفاد مصطفاييف بأن التفتيش والتدقيق اللذين أُجريا في مكتب في باكو كانا متوافقين تمامًا مع القوانين الأذربيجانية والتزاماتها الدولية، ودعا الجانب الروسي إلى عدم التدخل في لأذربيجان.