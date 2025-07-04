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عربي-دولي

"شخص يمثل عقبة أمام اتفاق غزة".. ماذا قال تقرير بريطاني؟

Lebanon 24
04-07-2025 | 05:54
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كشف تقرير بريطاني جديد عن عقبة قد تعرقل تنفيذ أي اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة.
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وقال التقرير إن عزالدين الحداد، القائد الجديد لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غزة، يقف عقبة في مسار الجهود التي تقودها إدارة ترامب، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".

وذكرت الصحيفة أن الحداد الملقب بـ "شبح القسام" الذي تولى قيادة الجناح العسكري بعد مقتل محمد السنوار في أيار الماضي، يعرف بموقفه المتشدد الرافض لتقديم تنازلات بدون انسحاب إسرائيلي كامل وإنهاء دائم للعمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأفادت الصحيفة نقلاً عن مصادر استخباراتية أن الحداد يستلهم مقاربته في مواجهة الجيش الإسرائيلي من تجربة المقاومة الشيشانية ضد الروس في التسعينيات، حيث يرى في تلك الحرب الطويلة نموذجا للكفاح حتى آخر رمق.

ونقلت عن مسؤول استخباراتي بارز في الشرق الأوسط وثلاثة مسؤولين في الدفاع الإسرائيلي، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن عزالدين الحداد يعارض بشدة محاولات إسرائيل إزاحة حركة حماس من حكم قطاع غزة.

بدوره، رأى ضابط الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق والمتخصص في الشؤون الفلسطينية مايكل ميلشتاين: "لديه نفس الخطوط الحمراء التي وضعها من سبقوه".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، الجمعة، إنه من المرجح معرفة رد حركة حماس على اقتراح وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ويأتي ذلك بعد إعلان حركة "حماس" أنها ستسلم قرارها النهائي بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة للوسطاء بعد انتهاء المشاورات. (العربية نت)

وعقدت "حماس" وإسرائيل عدة جولات مفاوضات غير مباشرة على مدار الأشهر الماضية، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، ففي المحادثات السابقة، طالبت حماس بإنهاء كامل للحرب، بينما أصرت إسرائيل على وقف إطلاق نار مؤقت.
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