"شخص يمثل عقبة أمام اتفاق غزة".. ماذا قال تقرير بريطاني؟

كشف تقرير بريطاني جديد عن عقبة قد تعرقل تنفيذ أي اتفاق لوقف الحرب في .

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وقال التقرير إن عزالدين الحداد، القائد الجديد لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة في غزة، يقف عقبة في مسار الجهود التي تقودها إدارة ، وفقاً لصحيفة " تايمز".



وذكرت الصحيفة أن الحداد الملقب بـ "شبح القسام" الذي تولى قيادة الجناح العسكري بعد مقتل محمد السنوار في أيار الماضي، يعرف بموقفه المتشدد الرافض لتقديم تنازلات بدون انسحاب إسرائيلي كامل وإنهاء دائم للعمليات العسكرية .



وأفادت الصحيفة نقلاً عن مصادر استخباراتية أن الحداد يستلهم مقاربته في مواجهة الجيش من تجربة الشيشانية ضد في التسعينيات، حيث يرى في تلك الحرب الطويلة نموذجا للكفاح حتى آخر رمق.



ونقلت عن مسؤول استخباراتي بارز في وثلاثة مسؤولين في الدفاع الإسرائيلي، طلبوا عدم هويتهم، أن عزالدين الحداد يعارض بشدة محاولات إزاحة حركة حماس من حكم قطاع غزة.



بدوره، رأى ضابط الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق والمتخصص في الشؤون مايكل ميلشتاين: "لديه نفس الخطوط الحمراء التي وضعها من سبقوه".



وكان الرئيس الأميركي قال، الجمعة، إنه من المرجح معرفة رد حركة حماس على اقتراح وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة خلال الـ 24 ساعة .



ويأتي ذلك بعد إعلان حركة "حماس" أنها ستسلم قرارها النهائي بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة للوسطاء بعد انتهاء المشاورات. (العربية نت)



وعقدت "حماس" وإسرائيل عدة جولات مفاوضات غير مباشرة على مدار الأشهر الماضية، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، ففي المحادثات السابقة، طالبت حماس بإنهاء كامل للحرب، بينما أصرت إسرائيل على وقف إطلاق نار مؤقت.