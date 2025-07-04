بعد فقدان 7 أشخاص.. هذا ما تم العثور عليه في موقع "انفجار كاليفورنيا"

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والثلاثاء فقد 7 أشخاص بعد انفجار المستودع القريب من إسبارتو، وهي مجتمع زراعي صغير. عثر محققون على رفات بشرية بعد انفجار في مستودع للألعاب النارية شمالي ، حسبما قالت في بيان، الجمعة.والثلاثاء فقد 7 أشخاص بعد انفجار المستودع القريب من إسبارتو، وهي مجتمع زراعي صغير.

وأدى الانفجار إلى اندلاع حريق كبير، تسبب بدوره في اندلاع حرائق أخرى.

وأكدت أنه تم السماح لقسم بالوصول إلى موقع الحريق، وكان القسم على اتصال مع عائلات الأشخاص المبلغ عن فقدانهم.



ولم يتم التعرف على أي هوية بعد، حسبما قالت المقاطعة في البيان.



وأفاد مسؤولون أنه تم علاج شخصين من إصابات، بينما لا تزال السلطات تجري تحقيقا لتحديد سبب الانفجار.