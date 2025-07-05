التقى الشرع... وزير خارجية بريطانيا يزور دمشق

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استقبل الرئيس السوري في وزير خارجية وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، والتطورات الإقليمية والدولية.كما التقى لامي والمغتربين السوري وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.