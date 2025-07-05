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عربي-دولي
التقى الشرع... وزير خارجية بريطانيا يزور دمشق
Lebanon 24
05-07-2025
|
10:11
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استقبل الرئيس السوري
أحمد الشرع
في
دمشق
وزير خارجية
بريطانيا
ديفيد لامي
وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، والتطورات الإقليمية والدولية.
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كما التقى لامي
وزير الخارجية
والمغتربين السوري
أسعد الشيباني
وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
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