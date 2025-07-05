سيناريو "تأجير الجولان".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي عن سوريا؟

نشرت صحيفة "معاريف" تقريراً جديداً تحدّثت فيه عن وضع مرتفعات والإشكالية القائمة عليها بين وإسرائيل.

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ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنه سيكون من الصعب على الرئيس السوري أحمد التنازل عن مرتفعات الجولان لإسرائيل، إذا ما انطلقت محادثات السلام بين دمشق والقدس قريباً، ويضيف: "الرأي السائد في سوريا يعتبر الجولان أرضاً وطنية، وهناك معارضة على أي تنازل يطال الجولان. لكن الدبلوماسية، كالسياسة، هي فن الممكن. في عهد رئيسي الوزراء الإسرائيلييْن إسحاق رابين وإيهود باراك، أجرت وسوريا محادثات سلام متقدمة بينهما، وإذا لجأت الأطراف المعنية اليوم إلى ملفات المفاوضات الشائكة، فسيجدون أيضاً حلاً لهذه القضية".

وأكمل: "الاقتراح الذي طُرح آنذاك هو عقد إيجار طويل الأمد. سيُعلن الطرفان أن الجولان أرض سورية ذات سيادة، وجزء لا يتجزأ من الأراضي . في المقابل، ستؤجره الحكومة السورية لإسرائيل بموجب اتفاقية دولية طويلة الأمد. بهذه الطريقة، ستتمكن إسرائيل من الاحتفاظ بالجولان، ولن تشعر سوريا، من جانبها، بأنها تخلت عنه".

وتابع: "ميزة الشرع عدم وجود تاريخ حرب بينه وبين إسرائيل. هذه الحقيقة البسيطة تُمكّن الطرفين من بناء علاقات ثقة منذ البداية. لدى الجانبين تقوم بذلك بالفعل هذه الأيام. أول أمس، أعلن الجيش القبض على خلية داخل سوريا، قرب الحدود، يديرها الإيرانيون. أيضاً عدو للنظام الجديد في دمشق، ومثل هذه العملية المُشار إليها تصب في مصلحتها".

وأضاف: "يبدو أن جماعة الشرع علمت بالأمر والتزمت الصمت. هكذا تُبنى علاقات الثقة والاحترام المتبادل.جميع الظروف متوافرة لتحسين العلاقات مع دمشق. سوريا ليست إرثاً تاريخياً يجب استعادته أو إخلاء مستوطنات منه. النظام الحالي بحاجة إلى علاقات جيدة مع جميع جيرانه، وهو يمد يده أيضاً إلى إسرائيل. والأهم من ذلك كله، هناك ضغط كبير من أجل التقارب، أو ربما احتضان، من الأخت الكبرى أميركا. هذا الأسبوع، أعلن رفع جزء كبير من التي فُرضت على سوريا في عهد النظام السوري السابق ".