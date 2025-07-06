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عربي-دولي

سرقة "فيلا" يمتلكها وزير... وتوقيف أحد المتورطين

Lebanon 24
06-07-2025 | 07:06
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تعرضت "فيلا" وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، للسرقة.
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وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على أحد المتهمين بسرقة مقتنيات ثمينة من "فيلا" الوزير في محافظة الجيزة.

وقالت مصادر أمنية إن المتهم الذي ضبط بحوزته جزء من المسروقات، وهي عبارة عن أوانٍ منزلية وشمعدان مصنوعة من الفضة، حاول التسلل إلى الفيلا في ساعة متأخرة من الليل، مستغلًا خلو المكان من قاطنيه.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط شركائه المحتملين بعد أن تبيّن أن  السرقة تمت بمساعدة آخرين لم يتم تحديد هويتهم بعد. (العربية)
 
 
 
وزير الاتصالات المصري
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