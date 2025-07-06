سرقة "فيلا" يمتلكها وزير... وتوقيف أحد المتورطين

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تعرضت "فيلا" وزير طلعت، للسرقة.وألقت أجهزة الأمن القبض على أحد المتهمين بسرقة مقتنيات ثمينة من "فيلا" الوزير في محافظة .وقالت مصادر أمنية إن المتهم الذي ضبط بحوزته جزء من المسروقات، وهي عبارة عن أوانٍ منزلية وشمعدان مصنوعة من الفضة، حاول التسلل إلى الفيلا في ساعة متأخرة من الليل، مستغلًا خلو المكان من قاطنيه.وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط شركائه المحتملين بعد أن تبيّن أن السرقة تمت بمساعدة آخرين لم يتم تحديد هويتهم بعد. (العربية)