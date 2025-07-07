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قتلى وجرحى في أوكرانيا بهجمات روسية

Lebanon 24
07-07-2025 | 03:01
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أدت هجمات روسية على مناطق أوكرانية عدة عن سقوط ما لا يقل عن 4 قتلى و36 جريحا، اليوم الاثنين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وقتل شخصان وجرح اثنان آخران على الأقل في منطقة سومي وسقط قتيل وجريحان في منطقة خيرسون وقتيل في منطقة أوديسا، فضلا عن 27 جريحا في خاركيف و5 في دنيبروبيتروفسك، وفق حكام ورؤساء بلديات المناطق المعنية.
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وهاجمت مسيّرات روسية أيضا كييف ملحقة أضرارا بأبنية من دون وقوع ضحايا، على ما كتب رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو.

ويوم الجمعة الماضي أطلق الجيش الروسي أكثر من 30 مسيّرة متفجرة وحوالي 10 صواريخ، خصوصا على كييف ما أسفر عن سقوط قتيلين على الأقل.(العربية)
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