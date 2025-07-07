ويتكوف: الأمور تسير بالاتجاه الصحيح نحو تهدئة في غزة

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أعرب مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وصفقة تبادل أسرى بين وحركة ، وأكد بأمن .جاء ذلك خلال لقائه أعضاء في الجالية اليهودية بولاية مساء الأحد، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة.وقال ويتكوف: "آمل أن تنتهي الحرب (الإبادة بغزة)، والأمور تتقدم في الاتجاه الصحيح".ورغم تفاؤله بالاتفاق المحتمل، أوضح ويتكوف أن الرئيس الأمريكي "عازم على تغيير وجه ، والتزامه بأمن إسرائيل قوي وواضح".وأضاف أن "دعوة (رئيس الوزراء بنيامين) إلى تعكس عمق العلاقة الشخصية والسياسية بين الرجلين".وفي سياق صفقة التبادل، كشف ويتكوف أن هناك "جهدًا خاصًا" يُبذل لاستعادة جثامين القتلى الإسرائيليين أيضا، وليس فقط الأحياء. (الأناضول)