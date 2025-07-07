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عربي-دولي

ويتكوف: الأمور تسير بالاتجاه الصحيح نحو تهدئة في غزة

Lebanon 24
07-07-2025 | 03:50
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أعرب مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وصفقة تبادل أسرى بين تل أبيب وحركة حماس، وأكد التزام الرئيس دونالد ترامب بأمن إسرائيل.
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جاء ذلك خلال لقائه أعضاء في الجالية اليهودية بولاية نيويورك الأمريكية مساء الأحد، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة.

وقال ويتكوف: "آمل أن تنتهي الحرب (الإبادة الإسرائيلية بغزة)، والأمور تتقدم في الاتجاه الصحيح".

ورغم تفاؤله بالاتفاق المحتمل، أوضح ويتكوف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "عازم على تغيير وجه الشرق الأوسط، والتزامه بأمن إسرائيل قوي وواضح".

وأضاف أن "دعوة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو إلى البيت الأبيض تعكس عمق العلاقة الشخصية والسياسية بين الرجلين".

وفي سياق صفقة التبادل، كشف ويتكوف أن هناك "جهدًا خاصًا" يُبذل لاستعادة جثامين القتلى الإسرائيليين أيضا، وليس فقط الأحياء. (الأناضول)

 
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