مفاجأة جديدة يعلنها "أبو شباب" عن جماعته في غزة.. من ساهم بتشكيلها؟

كشف ياسر أبو شباب الذي قام بتشكيل مجموعة مسلحة، تحت حماية القوات شرق بقطاع غزة، عن الشخصية المرتبطة بالسلطة ، التي قامت بتزويده بالدعم.

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وقال أبو شباب في مقابلة مع صحيفة " " الإسرائيلية، إن محمود الهباش مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون ، هو المسؤول عن تشكيل مجموعته المسلحة.



وأضاف: "بداية الحرب انتقلت إلى منطقة المواصي، وبدأت بالتواصل مع مسؤولي السلطة الفلسطينية الذين يدعمونني ويدعمون من معي، وأول من قدم الدعم كان محمود الهباش".



ونقلت الصحيفة عن أبو شباب، أن ما يتعلق بمجموعته، في رفح وتأمين حياتهم تم عبر الهباش، الذي نقل لهم "المساعدات الإنسانية مباشرة" في ظل اتهامات للمجموعة بممارسة السطو على المساعدات التي كانت تدخل عبر معبر كرم أبو سالم.



وقال: "إن عشيرتي الترابين البدوية الممتدة إلى سيناء، كلها تدعم طريقي"، وقالت الصحيفة، إن أبو شباب حصل على أسلحة إسرائيلية من أجل مقاتلة .

وشدد على أن السلطة في رام الله، تقدم لمجموعته، مُقراً بأنه قام بممارسة السطو على شاحنات المساعدات، لمدة شهور قبل أن يصبح مطلوباً بفعل عمليات السطو التي مارسها.



وأنكر أبو شباب التصريحات التي قالها بنفسه وبصوته في إذاعة مكان العبرية التابعة لهيئة البث، والتي اعترف فيها بالحصول على التغطية والإسناد من قبل ، في الهجمات التي ينفذها ضد في غزة.



وحول العلاقة مع ، قال: "نحن أهل سلام وأخوة ولا نريد حروباً، وعلاقتنا مع السلطة الفلسطينية فقط".



وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أعلنت إهدار دم ياسر أبو شباب، ومجموعته، ونزع الهوية الفلسطينية عنهم بالكامل، من قبل كافة الفصائل، واعتبارهم خونة وعملاء.



وقالت الغرفة، في بيان رسمي، نشرته عبر حسابها بمنصة تليغرام: "في ظل ما يتعرض له شعبنا العظيم من حرب إبادة وتجويع صهيونازية على يد العدو المجرم، تأبى فئة مارقة خائنة إلا أن تكون أداة بيد المحتل الغاصب مستغلةً وجود قوات الاحتلال على الأرض ومتسلحة بأسلحته وتحت حمايته وعينه".



وأضافت: "يأبى الله إلا أن يفضح هذه العصابة التابعة للخائن العميل المدعو ياسر أبو شباب، والتي شكلها جيش العدو واعترفت قيادته السياسية بتسليحها وتشغيلها خدمة له ومحاولة لحماية جنوده، وفي محاولة بائسة لتحقيق بعض مما لم يستطع العدو تحقيقه عبر قواته منذ أكثر من عشرين شهرا".



وقالت الغرفة المشتركة: "إن الخائن المأجور ياسر أبو شباب وعصابته هم ثلة خارجة عن صف وطننا، وهم منزوعو الهوية الفلسطينية بالكامل، ودمهم مهدور من كافة فصائل مقاومتنا وقواه منبوذة من عموم أبناء شعبنا الحر ، ولن نرحم أيا منهم أو من يسلك مسلكهم في معاونة الاحتلال، وسنتعامل معهم بما يليق بالخونة والعملاء". (عربي21)