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عربي-دولي
كاتس: الحوثيون سيدفعون الثمن كما إيران
Lebanon 24
07-07-2025
|
08:43
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شن الجيش
الإسرائيلي
هجمات جوية، في وقت مبكر من الإثنين، استهدفت موانئ ومنشآت يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ورد المتمردون بإطلاق صواريخ على
إسرائيل
.
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وهدد
وزير الدفاع
الإسرائيلي،
يسرائيل كاتس
، بشن المزيد من الهجمات، وقال، في بيان: "ما ينطبق على
إيران
ينطبق على اليمن. أي طرف يرفع يده ضد إسرائيل، ستقطع يده. سيواصل الحوثيون دفع ثمن باهظ لقاء أفعالهم".
وجاءت هذه الهجمات بعد هجوم الأحد استهدف سفينة ترفع علم ليبيريا في
البحر الأحمر
، اندلعت فيها النيران وغمرتها المياه، مما أجبر طاقمها لاحقا على مغادرة السفينة.
وتوجهت أصابع الاتهام في الهجوم على سفينة الشحن "ماجيك سيز" المملوكة لليونان إلى الحوثيين على الفور، خاصة وأن شركة أمنية قالت إن قوارب مسيرة مفخخة يبدو أنها ضربت السفينة بعد استهدافها بأسلحة خفيفة وقذائف صاروخية.
وقد يؤدي استئناف حملة الحوثيين ضد الملاحة البحرية إلى عودة القوات الأميركية والغربية إلى المنطقة مرة أخرى، خاصة بعدما استهدف الرئيس الأميركي،
دونالد ترامب
، المتمردين عبر شن هجمات جوية كبيرة.
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