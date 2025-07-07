الشرع في الإمارات

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وصل الرئيس السوري في زيارة رسمية إلى هي الثانية من نوعها منذ تنصيبه.يشار إلى أن آخر تواصل رسمي سوري إماراتي كان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس مع الرئيس ، بمناسبة المبارك.