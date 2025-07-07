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عربي-دولي
الشرع في الإمارات
Lebanon 24
07-07-2025
|
10:01
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وصل الرئيس السوري
أحمد الشرع
في زيارة رسمية إلى
الإمارات
هي الثانية من نوعها منذ تنصيبه.
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يشار إلى أن آخر تواصل رسمي سوري إماراتي كان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس
الشرع
مع الرئيس
الإماراتي
الشيخ محمد بن زايد
، بمناسبة
عيد الأضحى
المبارك.
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