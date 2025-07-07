بداية لنهاية صراع دام 40 عاماً: "العمال الكردستاني" يناقش تسليم سلاحه

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أفادت تقارير إعلامية تركية بأن " " سيبدأ هذا الأسبوع تسليم أسلحته في ، في خطوة وُصفت بالتاريخية لإنهاء صراع مسلح مع استمر أكثر من أربعة عقود وأسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.وجاء الإعلان بعد لقاء استمر ساعة في بين وفد من "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب" الموالي للأكراد والرئيس إردوغان، حيث أكد الجانبان "الإرادة المتبادلة لدفع العملية قدماً"، بحسب بيان الحزب.وكان الحزب قد التقى زعيم "العمال الكردستاني" المسجون أوجلان قبل اللقاء مع إردوغان، والذي عبّر عن أهمية هذه الخطوة ووصف اللقاء بأنه "تاريخي". وكان "العمال الكردستاني" قد أعلن في حلّ نفسه وإنهاء العمل المسلح.ومن المقرر أن يبدأ تسليم الأسلحة على دفعات، وفق جدول زمني محدد، تحت إشراف السلطات . ومن المنتظر أن يزور رئيس المخابرات التركية إبراهيم هذا الأسبوع للتنسيق مع الحكومة حول العملية.ورغم استمرار بعض الاشتباكات في تركيا وشمال العراق، تقول أنقرة إن هذه الخطوة تمهد لإنهاء حقبة من التوتر والعنف، وتفتح الباب أمام مسار سياسي جديد للأكراد داخل تركيا.العمال الكردتستاني، العراق،