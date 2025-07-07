بداية لنهاية صراع دام 40 عاماً: "العمال الكردستاني" يناقش تسليم سلاحه

أفادت تقارير إعلامية تركية بأن "حزب العمال الكردستاني
" سيبدأ هذا الأسبوع تسليم أسلحته في العراق
، في خطوة وُصفت بالتاريخية لإنهاء صراع مسلح مع تركيا
استمر أكثر من أربعة عقود وأسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.
وجاء الإعلان بعد لقاء استمر ساعة في أنقرة
بين وفد من "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب" الموالي للأكراد والرئيس رجب طيب
إردوغان، حيث أكد الجانبان "الإرادة المتبادلة لدفع العملية قدماً"، بحسب بيان الحزب.
وكان الحزب قد التقى زعيم "العمال الكردستاني" المسجون عبد الله
أوجلان قبل اللقاء مع إردوغان، والذي عبّر عن أهمية هذه الخطوة ووصف اللقاء بأنه "تاريخي". وكان "العمال الكردستاني" قد أعلن في مايو
حلّ نفسه وإنهاء العمل المسلح.
ومن المقرر أن يبدأ تسليم الأسلحة على دفعات، وفق جدول زمني محدد، تحت إشراف السلطات التركية
. ومن المنتظر أن يزور رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين بغداد
هذا الأسبوع للتنسيق مع الحكومة العراقية
حول العملية.
ورغم استمرار بعض الاشتباكات في جنوب شرق
تركيا وشمال العراق، تقول أنقرة إن هذه الخطوة تمهد لإنهاء حقبة من التوتر والعنف، وتفتح الباب أمام مسار سياسي جديد للأكراد داخل تركيا.العمال الكردتستاني، العراق،