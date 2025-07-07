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عربي-دولي

ماكرون يوسع العقوبات على "الإخوان".. تعرف عليها

Lebanon 24
07-07-2025 | 16:15
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، توسيع العقوبات المفروضة على تنظيم الإخوان في فرنسا، خلال اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي الذي ترأسه في قصر الإليزيه، مشدداً على ضرورة مواجهة "الانفصالية" ومصادر تمويلها.
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وأكد ماكرون أن الإجراءات الجديدة تشمل تجميد الأموال والتبرعات، واعتماد آليات مالية وإدارية أكثر صرامة، منها توسيع نطاق التجميد ليشمل صناديق الأوقاف، واعتماد نظام قضائي قسري لتصفية أصول الكيانات المنحلة.

كما أعلن بدء خطوات لإغلاق معهد تابع للتنظيم، إضافة إلى فرض غرامات إدارية على الجمعيات المخالفة لعقد الالتزام الجمهوري.

وكشف الرئيس الفرنسي عن مشروع قانون جديد سيُعدّ قبل نهاية الصيف، ويُتوقع تطبيقه بنهاية العام، ويهدف إلى تعزيز الرقابة الإدارية على المحتوى المتطرف، وتوسيع أدوات مكافحة التحريض على التمييز والعنف.

وفي خطوة استراتيجية، دعا ماكرون إلى تعزيز تأهيل الأئمة داخل فرنسا، بهدف تقليل الاعتماد على دول المنشأ في هذا المجال.

وتأتي هذه التحركات عقب تسريب تقرير رسمي حول أنشطة التنظيم في فرنسا، وهو ما أثار استياء الإليزيه ودفع ماكرون إلى المطالبة بإعداد مقترحات جديدة لمواجهة التحديات الأمنية والفكرية المرتبطة بـ"الإخوان".
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