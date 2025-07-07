ماكرون يوسع العقوبات على "الإخوان".. تعرف عليها

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أعلن ، الإثنين، توسيع المفروضة على تنظيم الإخوان في ، خلال اجتماع والأمن القومي الذي ترأسه في قصر الإليزيه، مشدداً على ضرورة مواجهة "الانفصالية" ومصادر تمويلها.وأكد ماكرون أن الإجراءات الجديدة تشمل تجميد الأموال والتبرعات، واعتماد آليات مالية وإدارية أكثر صرامة، منها توسيع نطاق التجميد ليشمل صناديق الأوقاف، واعتماد نظام قضائي قسري لتصفية أصول الكيانات المنحلة.كما أعلن بدء خطوات لإغلاق معهد تابع للتنظيم، إضافة إلى فرض غرامات إدارية على الجمعيات المخالفة لعقد الالتزام .وكشف عن مشروع قانون جديد سيُعدّ قبل نهاية الصيف، ويُتوقع تطبيقه بنهاية العام، ويهدف إلى تعزيز الرقابة الإدارية على المحتوى المتطرف، وتوسيع أدوات مكافحة التحريض على التمييز والعنف.وفي خطوة استراتيجية، دعا ماكرون إلى تعزيز تأهيل الأئمة داخل فرنسا، بهدف تقليل الاعتماد على دول المنشأ في هذا المجال.وتأتي هذه التحركات عقب تسريب تقرير رسمي حول أنشطة التنظيم في فرنسا، وهو ما أثار استياء الإليزيه ودفع ماكرون إلى المطالبة بإعداد مقترحات جديدة لمواجهة التحديات الأمنية والفكرية المرتبطة بـ"الإخوان".