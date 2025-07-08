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إقتصاد

أكبر ميناء في أوروبا يستعدّ لصدام عسكري بين "الناتو" وروسيا

Lebanon 24
08-07-2025 | 06:31
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نقلت الصحف البريطانية عن المدير العام لهيئة الموانئ البحرية بودوان سيمونز أن "أكبر ميناء في أوروبا يستعدّ للحرب مع روسيا بتخصيص أرصفة لسفن "الناتو" الحربية".
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وأضاف أن ميناء روتردام يتعاون بشكل وثيق مع ميناء أنتويرب البلجيكي لاستقبال السفن العسكرية القادمة من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، والتي من المتوقع أن تبقى راسية لأسابيع عدة خلال العام، إلى جانب تنفيذ مناورات إنزال بحري. (روسيا اليوم)
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