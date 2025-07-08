أكبر ميناء في أوروبا يستعدّ لصدام عسكري بين "الناتو" وروسيا

Advertisement

نقلت الصحف عن لهيئة الموانئ البحرية سيمونز أن "أكبر ميناء في يستعدّ للحرب مع بتخصيص أرصفة لسفن " " الحربية".وأضاف أن ميناء روتردام يتعاون بشكل وثيق مع ميناء أنتويرب البلجيكي لاستقبال السفن العسكرية من وبريطانيا وكندا، والتي من المتوقع أن تبقى راسية لأسابيع عدة خلال العام، إلى جانب تنفيذ مناورات إنزال بحري. (روسيا اليوم)