تفاصيل جديدة.. ملف المساعدات يُعطّل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

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أفاد قيادي بارز في حركة أن مفاوضات غير مباشرة تجري حاليًا في العاصمة الدوحة بين الحركة ووفد إسرائيلي، بوساطة دولية، تهدف إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في .وأوضح القيادي أن المفاوضات تركز حاليا على ثلاثة تعديلات اقترحتها حماس بعد التشاور مع فصائل ، وهي: آلية إدخال المساعدات الإنسانية، انسحاب القوات إلى خطوط ما قبل ذار 2025، وضمانات دولية لإنهاء الحرب بشكل دائم.وأشار القيادي في تصريحات لصحيفة "الشروق" إلى أن الجولتين الأوليين من المفاوضات في الدوحة لم تحقق تقدما ملموسا، حيث تظل الأزمة متمحورة حول آلية إدخال المساعدات خلال فترة الهدنة المحتملة.وتتمسك حماس بضرورة إدخال المساعدات دون قيود عبر والهلال الأحمر الفلسطيني، استنادا إلى البروتوكول الإنساني المتفق عليه في اتفاق كانون الثاني 2025، والذي سمح بتوزيع المساعدات عبر 400 نقطة توزيع وآلاف الموظفين.وفي المقابل تصر على الاستمرار في الآلية الحالية التي تُشرف عليها مجموعة "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من وإسرائيل، والتي تعتمد على أربع نقاط توزيع محدودة في وسط وجنوب القطاع، مما يجبر السكان على قطع عشرات الكيلومترات سيرا على الأقدام للحصول على المساعدات.وأكد القيادي أن هذا الخلاف يعيق الانتقال إلى مناقشة النقاط الأخرى، مثل انسحاب القوات الإسرائيلية وضمانات إنهاء الحرب، مشددا على أن حماس لن تتنازل عن مطلبها بضمان تدفق المساعدات بحرية تامة لتلبية احتياجات سكان غزة البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة، والذين يعانون من ظروف إنسانية كارثية جراء الحصار المستمر منذ آذار 2025.وتأتي هذه المفاوضات في إطار جهود مكثفة تقودها قطر ومصر، بدعوى من الولايات المتحدة، لإنهاء الصراع.وتشمل المقترحات الحالية هدنة لمدة 60 يوما تتضمن إطلاق سراح 10 رهائن أحياء و18 جثة مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى ، مع زيادة تدفق المساعدات وانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية.