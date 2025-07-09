ألمانيا "غاضبة".. "شعاع ليزر" فوق البحر الأحمر يشعل أزمة بينها وبين الصين

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أبدى الألماني يوهان فاديفول غضبه، وذلك بعد استخدام سفينة حربية صينية الليزر ضد طائرة استطلاع ألمانية.وقال فاديفول في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الإعلامية: "أنا منزعج للغاية من هذه الحادثة. تعرض طائرتنا لمثل هذا التشويش، وكذلك أي تعريض غير مبرر لقواتنا للخطر، أمر غير مقبول. استدعينا السفير الصيني وأوضحنا له ذلك".وبحسب بيانات ألمانية، وجهت سفينة حربية صينية شعاع ليزر نحو طائرة الألمانية "من دون سبب أو اتصال مسبق"، وكان ذلك فوق ضمن عملية "أسبيدس" العسكرية التابعة للاتحاد ، التي تهدف إلى المساعدة في حماية السفن التجارية من هجمات جماعة الحوثيين .وقال فاديفول إنه سيتعين على "توضيح الحادث".وذكر الوزير أنه "بينما تبدي استعدادها للشراكة مع الصين على قدم المساواة والسعي المستمر للتعاون، سنرفض بوضوح أي تصرف ينتهِك القواعد من جانب الصين وأي شيء يتعارض مع نظامنا القائم على القواعد".وأكد فاديفول أن الصين يجب أن تعلم "أننا، بالتعاون مع شركائنا في ، سندافع بثقة عن الإطار القانوني الدولي والمجال الاقتصادي للاتحاد الأوروبي".ووفقا لمعلومات وكالة (د ب أ)، وقع الحادث في 2 الجاري.ووفق الأعراف العسكرية، يعتبر استخدام أشعة الليزر بمثابة إشارة تهديد.(سكاي نيوز)