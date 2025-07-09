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عربي-دولي

إيران تكشف حصيلة القتلى المدنيين في صراعها مع إسرائيل

Lebanon 24
09-07-2025 | 06:00
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أعلن وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفرقندي، اليوم الأربعاء، عن عدد القتلى الذي راحوا ضحية الهجمات الإسرائيلية خلال شهر حزيران الماضي.
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وقال ظفرقندي إن "نحو 700 مدني قتلوا في الاعتداءات التي شنتها اسرائيل على المدن الإيرانية".
وأشار الى أن "أصيب نحو 5 آلاف مدني في حوادث ناجمة عن اعتداءات العدو".
أضاف ظفرقندي: "استشهد نحو 700 مدني في هذه الهجمات حتى الآن، كما استشهد 18 من أفراد الطاقم الصحي، من بينهم 6 أطباء أثناء أداء واجبهم".
وتابع أن "اسرائيل استهدفت 7 مستشفيات بشكل مباشر، وتم إخلاء بعض المراكز الطبية بسبب حالات الطوارئ، كما أن 11 سيارة إسعاف تعرضت لقصف العدو، و هذه الاعتداءات تتعارض مع المبادئ والمعايير الدولية وحقوق الإنسان والقانون الإنساني".
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