إيران تكشف حصيلة القتلى المدنيين في صراعها مع إسرائيل

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، اليوم الأربعاء، عن عدد القتلى الذي راحوا ضحية الهجمات خلال شهر حزيران الماضي.وقال ظفرقندي إن "نحو 700 مدني قتلوا في الاعتداءات التي شنتها اسرائيل على المدن ".وأشار الى أن "أصيب نحو 5 آلاف مدني في حوادث ناجمة عن اعتداءات العدو".أضاف ظفرقندي: "استشهد نحو 700 مدني في هذه الهجمات حتى الآن، كما استشهد 18 من أفراد الطاقم الصحي، من بينهم 6 أطباء أثناء أداء واجبهم".وتابع أن "اسرائيل استهدفت 7 مستشفيات بشكل مباشر، وتم إخلاء بعض المراكز الطبية بسبب حالات الطوارئ، كما أن 11 سيارة إسعاف تعرضت لقصف العدو، و هذه الاعتداءات تتعارض مع المبادئ والمعايير الدولية وحقوق الإنسان والقانون الإنساني".