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عربي-دولي
إيران تكشف حصيلة القتلى المدنيين في صراعها مع إسرائيل
Lebanon 24
09-07-2025
|
06:00
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أعلن وزير الصحة
الإيراني
محمد رضا ظفرقندي
، اليوم الأربعاء، عن عدد القتلى الذي راحوا ضحية الهجمات
الإسرائيلية
خلال شهر حزيران الماضي.
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وقال ظفرقندي إن "نحو 700 مدني قتلوا في الاعتداءات التي شنتها اسرائيل على المدن
الإيرانية
".
وأشار الى أن "أصيب نحو 5 آلاف مدني في حوادث ناجمة عن اعتداءات العدو".
أضاف ظفرقندي: "استشهد نحو 700 مدني في هذه الهجمات حتى الآن، كما استشهد 18 من أفراد الطاقم الصحي، من بينهم 6 أطباء أثناء أداء واجبهم".
وتابع أن "اسرائيل استهدفت 7 مستشفيات بشكل مباشر، وتم إخلاء بعض المراكز الطبية بسبب حالات الطوارئ، كما أن 11 سيارة إسعاف تعرضت لقصف العدو، و هذه الاعتداءات تتعارض مع المبادئ والمعايير الدولية وحقوق الإنسان والقانون الإنساني".
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