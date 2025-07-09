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عربي-دولي

إجتماع ثلاثي في دمشق بين الشرع وقائد "قسد" وبرّاك

Lebanon 24
09-07-2025 | 06:27
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أفادت "العربية" عن بدء إجتماع في العاصمة السورية دمشق، يضمّ الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، إلى جانب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك.
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