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عربي-دولي

نتنياهو: هناك فرصة جيدة لهدنة 60 يوماً وإعادة نصف الرهائن

Lebanon 24
09-07-2025 | 08:46
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن هناك فرصة جيدة لوقف النار لمدة 60 يوما وإعادة نصف الرهائن.
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كما قال في تصريحات لـقناة "فوكس بيزنس"، أن الأمم المتحدة ستشارك في توزيع المساعدات خلال الهدنة على الأرجح.

وأضاف "لن نتخلى عن نظام توزيع المساعدات بعيدا عن حماس".

من جانبه، وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، "جادون بشأن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وهو أمر يمكن تحقيقه".

وتابع "سنتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار في غزة إذا توصلنا لاتفاق الهدنة الموقتة".

وأفاد مصدر مطلع، أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أرسل رسالة إلى حركة حماس عبر رجل الأعمال الفلسطيني الأميركي بشارة بحبح، تضمنت أن وقف إطلاق النار سيستمر بعد هدنة الـ60 يوما إذا استمرت المفاوضات، وأن إدارة ترامب ملتزمة بضمان ذلك، وفق ما نقله موقع "أكسيوس" الأميركي.

وكان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أفاد بإن إسرائيل وحماس تمكّنتا من حل ثلاث من القضايا الأربع العالقة خلال "محادثات تقارب" في الدوحة، وأضاف "نأمل أن نتوصل إلى اتفاق بنهاية هذا الأسبوع".
 
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