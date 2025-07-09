نتنياهو: هناك فرصة جيدة لهدنة 60 يوماً وإعادة نصف الرهائن

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قال ، اليوم الأربعاء، أن هناك فرصة جيدة لوقف النار لمدة 60 يوما وإعادة نصف الرهائن.كما قال في تصريحات لـقناة " بيزنس"، أن ستشارك في توزيع المساعدات خلال الهدنة على الأرجح.وأضاف "لن نتخلى عن نظام توزيع المساعدات بعيدا عن ".من جانبه، جدعون ساعر، "جادون بشأن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وهو أمر يمكن تحقيقه".وتابع "سنتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار في غزة إذا توصلنا لاتفاق الهدنة الموقتة".وأفاد مصدر مطلع، أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أرسل رسالة إلى حركة حماس عبر رجل الأعمال الفلسطيني الأميركي بشارة بحبح، تضمنت أن وقف إطلاق النار سيستمر بعد هدنة الـ60 يوما إذا استمرت المفاوضات، وأن ملتزمة بضمان ذلك، وفق ما نقله موقع "أكسيوس" الأميركي.وكان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أفاد بإن وحماس تمكّنتا من حل ثلاث من الأربع العالقة خلال "محادثات تقارب" في ، وأضاف "نأمل أن نتوصل إلى اتفاق بنهاية هذا الأسبوع".