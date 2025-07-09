"مدينة إنسانية جديدة"... هل سيرحّل نتنياهو الفلسطينيين من غزة؟

أكد أن لا تعتزم ترحيل من ، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثارته خطة يسرائيل كاتس لإنشاء "مدينة إنسانية جديدة" في جنوب القطاع على أنقاض مدينة .

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وشدد على ألا أحد سيجبر الفلسطينيين على اختيار المكان الذي يريدون البقاء فيه، لافتاً إلى أن للفلسطينيين الحق بالخروج من غزة إذا أرادوا.كما لفت لصحافيين في ، إلى أنه يتقاسم مع الرئيس هدفا مشتركا، وهو تحرير الرهائن ومنع وضع تُهدد فيه في غزة إسرائيل.رغم ذلك، أوضح أن لديهما استراتيجية مشتركة، إذ أن ترامب يريد اتفاقا، ولكن ليس بأي ثمن، وكذلك .كما أضاف: "يجب أن تكون للفلسطينيين إمكانية اختيار المغادرة، ليس بالإكراه أو بالقوة، بل من خلال منحهم هذه الإمكانية".وأوضحت الصحيفة أن هذا التمديد يأتي خلافا للجدول الأصلي الذي كان يقضي بعودة نتنياهو إلى الخميس.كما ذكرت هيئة البث أن هناك احتمالا لعقد اجتماع ثالث بين نتنياهو وترامب، غير أن موعد اللقاء لم يحدد حتى الآن.وعقد نتنياهو وترامب اجتماعين يومي الاثنين والثلاثاء، حيث استمر الاجتماع الثاني نحو ساعة ونصف وتركز على تطورات الأوضاع في غزة.جاءت هذه التطورات وسط جدل كبير بعد أن أفادت "تايمز أوف إسرائيل" بأن وزير الدفاع يسرائيل كاتس وجه بتقديم خطة لإنشاء "مدينة إنسانية جديدة" في جنوب قطاع غزة على أنقاض مدينة رفح.وأضاف أنه "سيتم إنشاء أربعة مواقع إضافية لتوزيع المساعدات في المنطقة"، مشددا على ضرورة تشجيع الفلسطينيين على "الهجرة الطوعية"من قطاع غزة، قائلا إن هذه الخطة "يجب أن تتحقق".