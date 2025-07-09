بعد 13 عاما من الإغلاق.. المغرب يعلن رسميا فتح سفارته بسوريا

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ووفقا لما أوردته المغربية، تم الماضي، إعادة فتح بدمشق، بتعليمات من السادس.وذكرت الوكالة، أن السفارة استأنفت عملها بمختلف مصالحها الإدارية، بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية.