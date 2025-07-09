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عربي-دولي

بعد 13 عاما من الإغلاق.. المغرب يعلن رسميا فتح سفارته بسوريا

Lebanon 24
09-07-2025 | 16:49
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أعلنت المملكة المغربية، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي، إعادة فتح سفارتها بدمشق، بناء على توجيهات من العاهل المغربي الملك محمد السادس.
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ووفقا لما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء المغربية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق، بتعليمات من الملك محمد السادس.


وذكرت الوكالة، أن السفارة استأنفت عملها بمختلف مصالحها الإدارية، بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية.
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