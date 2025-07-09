بوتين يعفي بوغدانوف من منصب نائب وزير الخارجية

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أصدر الرئيس قرارا بإعفاء من منصبه كنائب لوزير الخارجية وممثل خاص لشؤون الرئيس في وإفريقيا.ونُشرت المراسيم الرئاسية ذات الصلة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية. وجاء في أحد المراسيم: "إعفاء ميخائيل ليونيدوفيتش من منصبه كنائب لوزير خارجية ".بينما ينص المرسوم الثاني على إعفاء بوغدانوف من مهام الممثل الخاص للرئيس لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا. وتنفذ هذه المراسيم اعتبارا من تاريخ توقيعها.ويبلغ بوغدانوف من العمر 73 عاماً، حيث بدأ خدمته الدبلوماسية عام 1974. وتولى منصب في حزيران 2011، وأصبح الممثل الخاص للرئيس لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في كانون الاول 2014. وكان يشرف على قضايا علاقات مع دول الشرق الأوسط وإفريقيا، ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإسلامية الدولية الأخرى، بالإضافة إلى قضايا التسوية في والشرق الأوسط.