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عربي-دولي

سوريا.. اغتيال رجل دين شيعي بارز و "غضب كبير" بسبب الحادثة

Lebanon 24
09-07-2025 | 16:01
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قُتل الشيخ السوري البارز رسول شحود، مساء الأربعاء، إثر تعرضه لعملية اغتيال في سوريا.
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ويعتبر شحود واحداً من أبرز علماء الدين الشيعة في سوريا، كما أنه أحد وجهاء قرية المزرعة القريبة من حيّ الوعر في مُحافظة حمص السوريّة.
 
 
 
 
بدوره، تحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن وجود حالة استياء شعبي في ريف حمص الغربي تجاه تعاطي الأجهزة الأمنية مع حادثة اغتيال شحود.
 
 
 
وأشار المرصد إلى أن هناك اتهامات موجهة لأجهزة الأمنية بمحاولة التستر على خلفيات عملية الاغتيال وتصويرها على أنها جريمة جنائية، الأمر الذي زاد من حالة الاحتقان في المنطقة.
 
 
 
 
 
 
 
 
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