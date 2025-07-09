سوريا.. اغتيال رجل دين شيعي بارز و "غضب كبير" بسبب الحادثة

قُتل الشيخ السوري البارز شحود، مساء الأربعاء، إثر تعرضه لعملية اغتيال في .

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ويعتبر شحود واحداً من أبرز علماء الدين في سوريا، كما أنه أحد وجهاء قرية المزرعة القريبة من حيّ الوعر في مُحافظة حمص السوريّة.

بدوره، تحدث لحقوق الانسان عن وجود حالة استياء شعبي في تجاه تعاطي مع حادثة اغتيال شحود.