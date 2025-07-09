عملية "مطرقة الليل" بين وزير الدفاع الأميركي ونتنياهو

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بحث الأميركي، ، الأربعاء، مع ، العملية العسكرية "مطرقة منتصف الليل" التي وصفت بالناجحة، بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية بين وإسرائيل.وأشاد هيغسيث، خلال اللقاء، بشجاعة القوات الأميركية التي نفذت العملية، والتي أنهت حرب الأيام الاثني عشر، مؤكدا بلاده، بقيادة الرئيس الأميركي ، بدعم أمن ومنع من امتلاك سلاح نووي.كما أعرب الجانبان عن أملهما في موافقة حركة على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدين أهمية عودة جميع الرهائن وإنهاء الحرب.