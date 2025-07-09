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عملية "مطرقة الليل" بين وزير الدفاع الأميركي ونتنياهو

Lebanon 24
09-07-2025 | 23:07
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بحث وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، العملية العسكرية "مطرقة منتصف الليل" التي وصفت بالناجحة، بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
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وأشاد هيغسيث، خلال اللقاء، بشجاعة القوات الأميركية التي نفذت العملية، والتي أنهت حرب الأيام الاثني عشر، مؤكدا التزام بلاده، بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدعم أمن إسرائيل ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

كما أعرب الجانبان عن أملهما في موافقة حركة حماس على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدين أهمية عودة جميع الرهائن وإنهاء الحرب.
 
 
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