خلّفت أضرارا مادية.. ارتفاع القتلى بسلسلة زلازل ضربت غواتيمالا

Advertisement

توفي 5 أشخاص على الأقل في غواتيمالا في سلسلة زلازل ضربت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى يوم الثلاثاء الماضي وخلّفت فيها أضرارا مادية، بحسب ما أعلنت السلطات الأربعاء.وقالت إنّ عدد القتلى ارتفع إلى 5 مع العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 30 عاما توفي بنوبة قلبية في منزله بقرية إينيس الجنوبية، وكذلك أيضا على جثة فتى في سانتا ماريا دي (جنوب غربي البلاد)، المنطقة الأكثر تضررا بالزلازل.أما القتلى الثلاثة الباقون فهم رجلان طمر انهيار أرضي سيارتهما وامرأة قضت في انزلاق تربة، بحسب المصدر نفسه.وسجّلت الهزة الأولى التي بلغت قوتها 4.8 درجة عند الساعة 15:11 بالتوقيت المحلي (21:11 بتوقيت غرينتش) فيما سجلت الهزة الثانية بقوة 5.6 درجة بعد نصف ساعة، وكان مركزها على مسافة حوالي 20 كيلومترا جنوب العاصمة غواتيمالا، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.وبعيد قليل، ضربت العاصمة مجددا هزة ثالثة بلغت قوتها 4.8 درجة.وأفاد صحافي في وكالة "فرانس برس" بأن سكان ، عاصمة السلفادور المجاورة، شعروا بتلك الهزات أيضا.وأعلن رئيس غواتيمالا برناردو أريفالو تعليق الدراسة الأربعاء ويوم عطلة في ثلاث مقاطعات، العاصمة غواتيمالا (وسط) وإسكوينتلا (جنوبا) وساكاتيبيكيز (جنوب غربي البلاد).وتم تسجيل أكثر من 35 هزة أقل قوة، وفقا للمعهد الوطني للزلازل في غواتيمالا.وتقع أميركا الوسطى على "حزام النار" في المحيط ، وهي منطقة واسعة من النشاط التكتوني المكثف الذي يمتد على طول الساحل للأميركتين وعبر حوض المحيط الهادي.(العربية)