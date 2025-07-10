Advertisement

عربي-دولي

خلّفت أضرارا مادية.. ارتفاع القتلى بسلسلة زلازل ضربت غواتيمالا

Lebanon 24
10-07-2025 | 01:08
A-
A+
Doc-P-1389271-638877317258963288.jpg
Doc-P-1389271-638877317258963288.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي 5 أشخاص على الأقل في غواتيمالا في سلسلة زلازل ضربت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى يوم الثلاثاء الماضي وخلّفت فيها أضرارا مادية، بحسب ما أعلنت السلطات الأربعاء.

وقالت وكالة إدارة الكوارث إنّ عدد القتلى ارتفع إلى 5 مع العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 30 عاما توفي بنوبة قلبية في منزله بقرية سانتا إينيس الجنوبية، وكذلك أيضا على جثة فتى في سانتا ماريا دي خيسوس (جنوب غربي البلاد)، المنطقة الأكثر تضررا بالزلازل.
Advertisement

أما القتلى الثلاثة الباقون فهم رجلان طمر انهيار أرضي سيارتهما وامرأة قضت في انزلاق تربة، بحسب المصدر نفسه.

وسجّلت الهزة الأولى التي بلغت قوتها 4.8 درجة عند الساعة 15:11 بالتوقيت المحلي (21:11 بتوقيت غرينتش) فيما سجلت الهزة الثانية بقوة 5.6 درجة بعد نصف ساعة، وكان مركزها على مسافة حوالي 20 كيلومترا جنوب العاصمة غواتيمالا، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وبعيد قليل، ضربت العاصمة مجددا هزة ثالثة بلغت قوتها 4.8 درجة.

وأفاد صحافي في وكالة "فرانس برس" بأن سكان سان سلفادور، عاصمة السلفادور المجاورة، شعروا بتلك الهزات أيضا.

وأعلن رئيس غواتيمالا برناردو أريفالو تعليق الدراسة الأربعاء ويوم عطلة في ثلاث مقاطعات، العاصمة غواتيمالا (وسط) وإسكوينتلا (جنوبا) وساكاتيبيكيز (جنوب غربي البلاد).

وتم تسجيل أكثر من 35 هزة أقل قوة، وفقا للمعهد الوطني للزلازل في غواتيمالا.

وتقع أميركا الوسطى على "حزام النار" في المحيط الهادي، وهي منطقة واسعة من النشاط التكتوني المكثف الذي يمتد على طول الساحل الغربي للأميركتين وعبر حوض المحيط الهادي.(العربية)
 
مواضيع ذات صلة
سلسلة زلازل ضربت غواتيمالا.. ومقتل شخصين (فيديو)
lebanon 24
10/07/2025 10:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيّرات روسية تقصف مناطق أوكرانية وتخلّف إصابات وأضرار مادية
lebanon 24
10/07/2025 10:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: التقديرات الإسرائيلية بإطلاق إيران لصاروخ عنقودي ما سبب أضرارا مادية كبيرة
lebanon 24
10/07/2025 10:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الهجوم الصاروخي على جنوبي إسرائيل خلف أضرارا مادية (الحدث)
lebanon 24
10/07/2025 10:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:17 | 2025-07-10
03:16 | 2025-07-10
02:56 | 2025-07-10
02:52 | 2025-07-10
02:43 | 2025-07-10
02:34 | 2025-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24