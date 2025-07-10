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قرار إسرائيلي مهم بشأن سكان غزة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
10-07-2025 | 06:55
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أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن إسرائيل وافقت على اتخاذ "خطوات مهمة" لتحسين الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، في إطار جهود دولية متواصلة لتسهيل دخول المساعدات إلى المدنيين في القطاع المحاصر.
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وأوضحت المسؤولة أن هذه الخطوات تشمل زيادة كبيرة في عدد الشاحنات المحملة بالأغذية والمواد الأساسية التي تدخل غزة، إلى جانب فتح عدة معابر في المناطق الشمالية والجنوبية من القطاع.

كما أشارت إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق على إعادة فتح طرق المساعدات الاتية من كل من الأردن ومصر، بهدف تسريع وتيرة الإمدادات وتوسيع نطاق التوزيع.

وأكدت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على الجانب الإسرائيلي في تنفيذ جميع الإجراءات التي تم التوافق عليها، مشددة على ضرورة تطبيق الالتزامات لضمان وصول المساعدات إلى السكان المتضررين.
 
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